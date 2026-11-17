Campanha ProBem Que Pulsa mobiliza estudantes universitários em corrente de solidariedade que contribui para salvar vidas com doação voluntária de sangue (Fotos: Diego Canedo)

O Programa Universitário do Bem (ProBem) promove, neste mês, a campanha ProBem Que Pulsa, voltada ao incentivo à doação voluntária de sangue e plaquetas. A mobilização envolve beneficiários do programa, familiares e pessoas de seu convívio e busca contribuir para o abastecimento dos bancos de sangue no estado.

A campanha segue até 27 de novembro. Dos dias 23 a 27, os universitários que realizarem doações válidas receberão pontuação em dobro no Pilar de Ação Social do Banco de Oportunidades do ProBem.

Nesse período, cada doação registrada valerá 20 pontos, em vez dos 10 pontos normalmente concedidos. A pontuação integra os critérios de participação e manutenção da bolsa de estudos.

A iniciativa é da da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e busca ampliar a participação dos universitários em ações de responsabilidade social e contribuir para a manutenção dos estoques dos bancos de sangue, especialmente no fim do ano, período em que as doações costumam diminuir em razão das férias, festas e feriados.

Probem Que Pulsa

Mobilização segue até 27 de novembro e prevê pontuação em dobro para estudantes que realizarem doações dos dias 23 e 27 (Fotos: Diego Canedo)

Desde 2019, o ProBem contabiliza 153.809 doações de sangue, com a participação de 26.801 bolsistas. Na mobilização realizada em junho de 2026, foram registradas 3.816 doações, envolvendo 1.863 universitários e todos os bancos de sangue credenciados ao programa.

Para a diretora-geral da OVG, Adryanna Melo Caiado, a campanha demonstra que o compromisso com a transformação social vai além da formação acadêmica e, também, se expressa no cuidado com o próximo.

“A doação de sangue é um gesto de amor, solidariedade e responsabilidade social. Quando incentivamos nossos beneficiários a participar dessa corrente, estamos mostrando que pequenas atitudes podem fazer uma diferença enorme na vida de quem precisa”, destaca.

Participação de familiares e amigos

Além dos próprios beneficiários, a campanha permite a indicação de familiares, amigos e outras pessoas de sua rede de convivência dos estudantes. Para isso, a vinculação deve ser informada no momento do agendamento da doação. A organização da participação deve ser feita pela Central de Informações do Beneficiário, observando os critérios de atendimento de cada unidade coletora.

A estudante Kettlyn Santos Pereira, de 21 anos, cursa o 8º período de Psicologia nas Faculdades Integradas IESGO, em Formosa, e relata que o programa foi importante para que começasse a doar sangue.

“Considero essa iniciativa de suma importância, porque muitas pessoas não sabem como ou por onde começar. O ProBem auxilia nesse processo e promove o cuidado com o próximo. Sempre tive vontade de doar sangue e, com a ação social do programa, tive coragem. Desde então, sou uma doadora assídua”, afirma.

Como participar

Campanha permite a indicação de familiares, amigos e outras pessoas de convivência dos estudantes (Foto: Diego Canedo)

Os interessados devem entrar em contato com a Central de Informações do Beneficiário para realizar o agendamento e receber as orientações sobre os procedimentos. As doações devem ser feitas nos bancos de sangue credenciados ao programa.

Cada doador precisa atender aos critérios de elegibilidade e aos intervalos mínimos entre doações estabelecidos pelas normas de saúde. A aptidão é avaliada pela equipe responsável durante a triagem. Para efeito de pontuação no programa, serão consideradas apenas as doações efetivamente realizadas. O prazo para que os bancos de sangue registrem as doações no sistema vai até 05 de dezembro de 2026.