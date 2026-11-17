Obra prevê quadra poliesportiva, duas academias ao ar livre, playground e melhorias na iluminação e acessibilidade (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O projeto será implantado em uma área de 2.845,95 metros quadrados e contará com quadra poliesportiva, duas academias ao ar livre, playground infantil, área de convivência, mirante, nova pavimentação, iluminação pública, alambrados, portões e guarda-corpos. O espaço também receberá bancos, mesas e lixeiras, paisagismo com áreas verdes, calçadas acessíveis, rampas e piso tátil, garantindo mais acessibilidade, conforto e segurança para a população.

A nova praça será construída com recursos provenientes de emenda parlamentar, com contrapartida do município e foi planejada para ampliar as opções de esporte, lazer e convivência dos moradores, oferecendo uma estrutura moderna e adequada para pessoas de todas as idades. Além de incentivar a prática de atividades físicas, o espaço contribuirá para a valorização do bairro e para a ocupação dos espaços públicos pela comunidade.