Mostras de Chico Silva, Adriana Bittar e artistas do acervo do MAPA ocupam os dois pavimentos do Centro Cultural Ulysses Guimarães (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

No térreo, a Sala Zeneide Lucena recebe “É”, exposição individual de Chico Silva, com pinturas sobre tela e papel, além de esculturas. As obras exploram figuras humanas, animais e cenas do cotidiano, com cores marcantes e diferentes formas de expressão. O título curto e afirmativo traduz a presença singular do artista em sua produção. A mostra tem curadoria de Débora Duarte.

Também no térreo, na sala Nena de Pina, a fotógrafa Adriana Bittar apresenta “Afetos dos fazeres”, resultado de registros realizados desde 2023 em 12 festas e manifestações populares de Goiás, Mato Grosso, Bahia e Pará. O conjunto reúne 150 fotografias e percorre diferentes tradições culturais e religiosas, como as Cavalhadas, a Procissão do Fogaréu, a Festa de Iemanjá e o Círio de Nazaré. Mais do que registrar as celebrações, o trabalho volta o olhar para as pessoas, os gestos e os preparativos que mantêm essas manifestações vivas. A exposição também conta com experiências sonoras e instalações imersivas, com curadoria de Débora Duarte e patrocínio da Geolab.

No pavimento superior, “Trabalhadores” reúne obras de 16 artistas pertencentes ao acervo do MAPA. Com curadoria de Giovanna Carolina Silva, a exposição propõe uma reflexão sobre o mundo do trabalho, abordando temas como dignidade, identidade, desigualdade e os impactos da rotina sobre o corpo. A mostra também presta homenagem à artista Zeneide Lucena, destacando sua trajetória e a valorização da produção artística como trabalho.

“Afetos dos fazeres”, de Adriana Bittar, poderá ser visitada até 31 de janeiro de 2027. Já “É”, de Chico Silva, e “Trabalhadores”, do acervo do MAPA, permanecerão disponíveis até 31 de agosto de 2027. A visitação das exposições ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.