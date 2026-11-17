Vacina contra gripe está disponível para pessoas a partir de seis meses de idade; imunizante contra a dengue é destinado a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

“Estamos começando a observar uma segunda onda de influenza, o que já era esperado. E com a chegada das chuvas também começa a aumentar o número de casos de dengue no município. Embora isso já seja aguardado, em função da época do ano, precisamos reforçar e alertar a população que pode se vacinar de ir até o posto de saúde paa se imunizar”, explicou a secretária de saúde, Jaqueline Rocha.

A vacina contra a gripe está disponível em Anápolis para todas as pessoas com idade superior a seis meses. Para receber o imunizante, basta ir à Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima da residência, levando documento pessoal e cartão de vacina, conforme os dias e horários definidos no cronograma das salas de vacina. A população deve tomar a vacina uma vez por ano.

Dengue

Com o aumento das chuvas, o acúmulo de água nas residências favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Por isso, é importante eliminar recipientes que possam acumular água, limpar calhas e vasos de plantas, descartar corretamente pneus e manter piscinas e caixas d’água sempre limpas e devidamente fechadas.

Além dos cuidados com a limpeza e a manutenção dos ambientes, a vacina contra a dengue está disponível em Anápolis para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, em todas as unidades de saúde. Para receber o imunizante, é necessário estar acompanhado de um responsável e apresentar documento pessoal com foto, cartão do SUS e cartão de vacinação.

Em Anápolis as salas de vacina funcionam em todas as unidades de saúde da família (USF) seguindo os seguintes horários:

Unidades com horário estendido:

A aplicação da vacina está disponível em horário estendido, das 8h às 21h, nas seguintes unidades de saúde: Anexo Itamaraty, Parque Iracema, São José, Filostro Machado, Vila União, Recanto do Sol e Bairro de Lourdes. Nas demais unidades distribuídas pela cidade, o atendimento segue normalmente, de acordo com o horário habitual.

Das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, nos bairros:

Abadia Lopes da Fonseca, Adriana Parque, Arco-Íris, Arco Verde, Bandeiras, Calixtolândia, Calixtópolis, Jardim Esperança, Jardim Guanabara, Jardim Suíço, JK, João Luiz de Oliveira, Munir Calixto, Parque dos Pirineus, Santa Maria de Nazareth, Santo Antônio, Santos Dumont, São Carlos, São Lourenço, Tropical, Fabril, Vila Formosa, Vila Norte e Vivian Parque.

Somente às segundas-feiras, das 8h às 15h:

Unidades de Saúde Alexandrina, Vila Esperança e Santa Isabel.

Somente às terças–feiras, das 8h às 15h:

Unidades de Saúde Dom Manoel, Maracanãzinho e Leblon.

Somente às quartas-feiras, das 8h às 15h:

Unidades de Saúde Jardim Alvorada e Paraíso.

Somente às quintas-feiras, das 8h às 15h:

Unidades de Saúde Jardim das Américas e Maracanã.

Somente às sextas-feiras, das 8h às 15h:

Unidade de Saúde Jardim das Oliveiras.

Unidades nos distritos:

-Interlândia e Souzânia (toda quinta-feira do mês);

-Joanápólis (toda quarta-feira da segunda semana do mês);

-Goialândia (toda terça-feira da terceira semana do mês);

-São Vicente e Branápolis (toda terça-feira da quarta semana do mês).