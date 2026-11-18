Monitoramento de 286 câmeras permite acompanhar ocorrências em tempo real e mobilizar equipes de diferentes órgãos para prevenir alagamentos e atender emergências (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Tendo como base o Observatório Municipal de Segurança, com 286 câmeras instaladas em pontos estratégicos do município, um grupo de WhatsApp é abastecido, em tempo real, com imagens de monitoramento. No canal estão representantes do Observatório, Defesa Civil, Infraestrutura, Zeladoria, Meio Ambiente, Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), Equatorial, Saneago, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros – este último responsável por absorver as demandas da população por meio do telefone 193.

Na prática, com as imagens encaminhadas é possível traçar um trabalho preventivo. Na última chuva forte que caiu na cidade na manhã desta segunda-feira (09), por exemplo, o Córrego das Antas, na região da Rua Amazílio Lino – ponto nevrálgico e histórico de alagamento – começou a preocupar pelo volume de água, mas a equipe da CMTT já estava no local. Isso por que quando o alerta de fortes precipitações é emitido pela Defesa Civil, as equipes já se posicionam nos pontos principais de alagamento.

“Eles ficam ali, antecipadamente, de prontidão. Caso haja necessidade, a intervenção da via é feita no ato”, explica o presidente da CMTT, Igor Lino. No dia específico, não foi necessário, já que um trabalho paliativo de desassoreamento realizado desde 2024, não ocorre nenhuma intercorrência mais grave na região mesmo com períodos desafiadores, como as chuvas de verão deste ano.

Já em condições de árvores caídas, como as 22 que não suportaram o temporal com ventos fortes que atingiu a cidade no sábado (07), as imagens eram encaminhadas já com a localização. O levantamento já começa a ser realizado neste momento e o grau de comprometimento de vias ou outro dano é condição primária para a realização do cronograma de retirada de cada unidade. Nesse caso, são acionadas equipes de zeladoria, bombeiros, CMTT e até Equatorial – quando a rede elétrica fica ameaçada ou comprometida.

“Há um alinhamento muito rápido de toda a equipe e muito comprometimente também. Cada um assume sua função de forma coordenada, dentro de um planejamento prévio ou mesmo tomada de decisões em tempo real, de acordo com a demanda”, diz o secretário de obras, Thiago de Sá.