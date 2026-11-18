Apresentação destaca a influência da cultura negra na música brasileira e mundial na semana em que é celebrado o Dia da Consciência Negra (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

O espetáculo percorre gêneros como samba, Música Popular Brasileira (MPB), jazz, soul e R&B, mostrando como a herança musical africana atravessou fronteiras e contribuiu para a formação de diferentes estilos. A apresentação terá interpretações instrumentais e participação especial da cantora Letícia Yohanne. Também integram o espetáculo Léo Araújo, no baixo, e Estafani Rodrigues, na bateria.

Histórico

Com mais de duas décadas de trajetória, a Orquestra Jovem de Anápolis é um projeto de formação musical que reúne aprendizado, prática orquestral e apresentações públicas. Ao longo de sua história, o grupo esteve sob a direção de diferentes maestros e atualmente é regido pelo maestro Dyellyngton Santos.

Desde 2015, os integrantes contam com o apoio do programa municipal Bolsa Cultura, que contribui para a continuidade das atividades e o desenvolvimento artístico dos jovens músicos. A orquestra também já se apresentou em cidades como Anápolis, Goiânia, Pirenópolis e Corumbá de Goiás, aproximando diferentes públicos da música de concerto.

A programação contará ainda com a Feira Cultural e a Praça Gastronômica, com expositores, produtos artesanais e opções de alimentação na parte externa do Teatro Municipal.