Ação disponibilizará mais de 2 mil mudas de espécies nativas e frutíferas, com troca por materiais recicláveis ou apresentação do CPF (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

Entre as espécies disponíveis estão plantas nativas e frutíferas, como acácia-rosa, ameixa, amora, angico, aroeira, bálsamo, copaíba, flamboyant-mirim, goiaba, guapeva, ingá, ipê-rosa, ipê-caraíba-amarelo, jacarandá, jambo-do-pará, jamelão, jatobá, jenipapo, manga, moringa, oiti, pata-de-vaca, pau-fogo, pitanga, romã e tamarindo.

Para participar da troca, os interessados podem levar materiais recicláveis, como papel, garrafas PET, lixo eletrônico e latinhas, ou apresentar o número do CPF. Para solicitar volume maior de mudas, encaminhar ofício para e-mail para licenciamentoambiental@anapolis.go.gov.br.

Confira os critérios para a troca:

100 latinhas, 100 garrafas pets ou um maço grande de papelão: 15 mudas;

Resíduos eletrônicos: 5 mudas;

CPF: 3 mudas.

A iniciativa é organizada pela Subsecretaria de Meio Ambiente, que realiza periodicamente ações de distribuição de mudas com o objetivo de incentivar a arborização urbana e fortalecer a preservação ambiental no município.