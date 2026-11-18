Ação busca identificar e corrigir danos no pavimento para preservar as condições da via e melhorar a segurança dos motoristas (Foto: Handerson Silva / Prefeitura de Anápolis)

A medida, realizada pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, tem como objetivo identificar pontos em que o asfalto apresenta sinais de desgaste ou comprometimento que possam favorecer o surgimento de buracos.

A ação contempla a extensão da principal via do município, nos sentidos Norte e Sul, abrangendo as duas pistas, em um percurso total de aproximadamente 30 quilômetros.

Nos locais em que forem identificados problemas, o pavimento comprometido será removido e substituído por uma nova camada de asfalto. A medida busca preservar as condições da via e evitar que pequenos danos evoluam, contribuindo para a conservação da pavimentação e a segurança dos motoristas.