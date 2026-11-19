Moradores do Santos Dumont receberão serviços do Elo Itinerante nesta quinta (19)
Atendimento começa a partir das 8h, na Escola Municipal Dr. Adahyl Lourenço Dias (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)
Durante a ação, os moradores poderão receber orientações sobre benefícios sociais, realizar atendimentos relacionados ao Cadastro Único e receber encaminhamentos para os serviços da rede de proteção social.
A proposta é facilitar o acesso da população aos serviços socioassistenciais, especialmente das famílias que encontram dificuldades para se deslocar até as unidades de atendimento.
Coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, o Elo Itinerante também permite que as equipes identifiquem as principais demandas da população em cada localidade, contribuindo para direcionar os atendimentos e encaminhamentos de acordo com as necessidades das famílias.