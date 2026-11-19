Nova estrutura funcionará como anexo da unidade e atenderá crianças das turmas do Infantil 4 e Infantil 5 a partir do primeiro semestre de 2027 (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Entre os serviços executados no espaço estão a recuperação do telhado, substituição de toda a fiação elétrica, construção de muro, pintura, instalação do forro de drywall (conforto térmico) e adequações hidráulicas. Atualmente, os trabalhos estão concentrados nos acabamentos, com instalação das luminárias, finalização da parte elétrica e colocação dos portões de ferro. A instalação das portas de madeira também está entre as etapas restantes.

A ampliação atende à crescente demanda por vagas na educação infantil na região, acompanhando o crescimento do bairro e das famílias que vivem no entorno. Além de garantir às crianças acesso à educação e ao desenvolvimento desde os primeiros anos de vida. A oferta de novas vagas também contribui para que pais e responsáveis tenham mais tranquilidade e condições de trabalhar, sabendo que os filhos estão em um ambiente adequado e preparado para acolhê-los.