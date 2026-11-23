Serviço gratuito recolhe móveis, eletrodomésticos e outros objetos sem uso (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Nesta etapa, a programação contempla Jardim Alvorada, Parque dos Eucaliptos, Boa Vista, Cidade Jardim, Condomínio Residencial Grand Trianon, Conjunto Residencial Araújo Ville, Jardim Ana Paula, Jardim Bandeirante e Condomínio Residencial Belas Artes.

Também serão atendidos Maracanãzinho, Anexo Maracanâzinho, Setor Bougainville, Setor Residencial das Rosas, São Carlos 1ª e 2ª Etapas e Vila Santa Isabel 1ª e 2ª Etapas.

Para solicitar a coleta, os moradores devem registrar o pedido pelo aplicativo Conecta Anápolis. Após registrar o pedido, é necessário aguardar o período previsto para o atendimento da região e manter disponível o telefone informado no cadastro, pois a equipe poderá entrar em contato para combinar a retirada dos materiais.

Os objetos devem ser deixados, preferencialmente, em frente à residência ou em outro ponto previamente combinado com a equipe. O serviço não recolhe lixo doméstico, entulho de obras nem massa verde. Resíduos de poda de jardim podem ser levados diretamente ao Aterro Sanitário de Anápolis, onde é permitido o descarte gratuito de até uma tonelada por dia.