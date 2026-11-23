Além do tomate, batata-doce, jiló e quiabo estão entre os produtos com maiores diferenças de preços encontradas no levantamento (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Já o tomate nacional apresentou uma variação de 28%, com o maior preço de R$ 22,99, no Carrefour, e o menor de R$ 17,99, no Super Vi.

De acordo com o Procon Anápolis, fatores relacionados à oferta e à produção influenciam diretamente os preços de produtos como o tomate. Apesar de Goiás liderar a produção nacional, a estimativa para 2026 é de queda de 18,5% na colheita estadual, em razão da redução da área plantada e da absorção majoritária da produção pela indústria.

As condições climáticas também contribuem para esse cenário. O excesso de chuvas nas regiões Sul e Sudeste, associado ao atraso na maturação dos frutos, aumenta a procura de compradores externos, intensifica a concorrência e pressiona as cotações do produto.

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O levantamento foi realizado presencialmente em seis estabelecimentos comerciais: Supermercado Super Vi, no bairro Jardim Goiano; Supermercado Frios Ferreira, no Parque das Primaveras; Floresta Supermercado, no Setor Central; Supermercado Rota Economia, no Campos Elíseos; Hipermercado Céu Azul, no Jardim Alexandrina; e Carrefour, no Setor Central.

Outros produtos também apresentaram variações expressivas. A batata-doce, por exemplo, registrou diferença de 365%, com o maior preço de R$ 8,79, no Supermercado Floresta, e o menor de R$ 1,89, no Hipermercado Céu Azul.

Além disso, o jiló apresentou variação de 363%, seguido pelo quiabo, com 275%; pela abobrinha italiana, com 201%; e pelo pepino japonês, com 160%.

Confira a tabela completa e o relatório técnico da pesquisa na íntegra.