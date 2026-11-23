Atendimento será realizado das 9h às 16h30, com participação da Equatorial e da Caixa Econômica Federal (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Ao longo da semana até o dia 27 de novembro, a população poderá negociar débitos com atendimento das 9h às 16h30, na Praça Dom Emanuel, que contará com a Unidade Móvel da Equatorial, a Van do Procon e a Carreta da Caixa Econômica Federal. As empresas oferecerão condições especiais para a quitação de débitos em aberto.

Para receber atendimento, é necessário apresentar documento pessoal com foto e CPF. Se possível, também é recomendado levar comprovante de residência e documentos referentes à dívida, que podem facilitar o processo de negociação.

Atendimento na sede do Procon

Além da ação itinerante, os consumidores também poderão negociar dívidas na sede do Procon Anápolis, localizada na Rua Estrela do Sul, na Vila Jussara. O atendimento será realizado no mesmo período, das 9h às 16h30, permitindo a negociação com cerca de 30 empresas.

Na área da saúde, os consumidores poderão renegociar dívidas, pela primeira vez, com a Unimed. Também será possível negociar débitos relacionados a energia e saneamento com a Equatorial e a Saneago. Na área de bancos e financeiras, participarão Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Santander, Sicredi, Banco Mercantil, Sicoob, Agibank e Crefisa.

Também participarão da ação as empresas Claro, Vivo, Telefônica, GVT e TIM. Na área de educação, os interessados poderão renegociar dívidas com a UniEvangélica, Faculdade Raízes, Colégio Couto Magalhães, Escola de Enfermagem Florence Nightingale e Unopar/Anhanguera.

Na área de comércio e varejo, será possível negociar dívidas com Carrefour, Atacadão, Sam’s Club e Super Vi Supermercados.

Além das negociações diretas com as empresas parceiras, o Procon também buscará intermediar acordos com outras empresas, por meio de tentativas de conciliação e orientação aos consumidores.