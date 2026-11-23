Leis aprovadas também criam a Banda Jovem de Anápolis e o Ateliê de Artes, além de atualizar as regras de funcionamento da Casa do Artesanato (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

As propostas foram elaboradas pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Conselho Municipal de Cultura.

Mudanças na Bolsa Cultura

O programa anteriormente conhecido como Programa Municipal Bolsa Cultura, passa a se chamar Lei Zé Américo, com a aprovação da Lei nº 4.601, de 12 de novembro de 2026 em homenagem ao sanfoneiro José Américo Cavalcante de Souza, sendo um ícone da cultura musical de Anápolis devido a sua contribuição para a cultura da cidade.

Com a aprovação do projeto, o número de bolsas passa de 70 para 114, totalizando 44 novas oportunidades. O valor mensal pago aos bolsistas também aumenta, passando de R$ 600 para R$ 700. O projeto prevê ainda a criação da Banda Jovem de Anápolis e do Ateliê de Artes, que passam a integrar o programa.

Casa do Artesanato

A Lei nº 4.600, de 12 de novembro de 2026 determina mudanças na Casa do Artesanato, localizada na parte externa da Galeria Antônio Sibasolly, na Praça Bom Jesus, também está entre as mudanças aprovadas. Anteriormente, o espaço era regulamentado por uma legislação de 1985. Com a nova proposta, elaborada com base na legislação federal, o local fica definido como equipamento público cultural destinado à promoção, valorização, formação, exposição, circulação, assim como a comercialização de produtos no estabelecimento passa a ser oficialmente reconhecida como uma ação de fomento à cultura e à geração de renda.

De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Rafael Pires, a aprovação dos dois projetos amplia as possibilidades não apenas para novos artistas que poderão integrar o programa de bolsas, mas também para ações de capacitação, feiras, exposições, parcerias e integração com o turismo local.

“É uma forma de reafirmar o apoio da administração a quem vive do artesanato e preserva nossa identidade, com atenção às mulheres artesãs, às associações e aos saberes tradicionais. Estamos, aos poucos, reorganizando as leis da cultura e fortalecendo as bases para que ela cresça de forma saudável e duradoura. A aprovação é um passo importante para ampliar o acesso, valorizar quem produz e dar continuidade às políticas culturais de Anápolis”, afirma.