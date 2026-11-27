Local conta com uma equipe especializada para que os idosos tenham acompanhamento psicológico e social (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A secretária Municipal de Assistência e Políticas Sociais, Jackeline Macedo, explica que o Espaço Feliz Idade conta com uma equipe especializada para que os idosos tenham acompanhamento psicológico e social, atividades físicas para estimular a mobilidade e a autonomia, além de momentos de convivência e socialização. “A rotina também incluirá café da manhã, almoço e lanche da tarde, com supervisão e cuidados durante todo o período de permanência na unidade”, destaca.

A seleção dos usuários será realizada pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS I e II). O acesso poderá ocorrer por procura espontânea da própria pessoa idosa, responsáveis, ou por encaminhamento de outros serviços da rede de atendimento. As equipes técnicas serão responsáveis pela acolhida, avaliação socioassistencial e identificação das necessidades de cada pessoa, considerando os critérios de prioridade e a disponibilidade de vagas.

Segundo a secretária Jackeline Macedo, o local oferecerá um serviço de acolhimento às pessoas idosas, com atividades voltadas ao cuidado, à valorização e à socialização, sendo um marco nos serviços de assistência oferecidos pelo município.

“As portas estão se abrindo para um novo tempo, um novo ciclo, em que as pessoas idosas serão assistidas não apenas no cuidado, mas também serão vistas, amadas, bem tratadas e valorizadas, com toda a dignidade que merecem. Nós estamos aqui não apenas para oferecer um serviço às pessoas idosas. Este será um espaço de alegria e cuidado, onde elas poderão desenvolver atividades lúdicas. Com isso, nossa população vai ganhar muito.”

Entre as situações prioritárias estão casos de negligência, abandono, violência, isolamento social, fragilidade dos vínculos familiares, ausência de rede de apoio e sobrecarga de familiares ou cuidadores. Também será observada a prioridade especial para pessoas com mais de 80 anos, conforme a legislação municipal.

“Infelizmente nós temos uma terceira idade hoje esquecida pelos famíliares, pelos amigos, pelos vizinhos, uma população cada vez mais envelhecida. Anápolis tem hoje 60 mil idosos, e uma parte considerável precisa de um cuidado e acolhimento “, disse o prefeito Márcio Corrêa.

De acordo com o chefe do Executivo, a iniciativa também busca ampliar o acompanhamento e a atenção à saúde mental das pessoas idosas, especialmente daquelas que não contam com uma rede de apoio ou acompanhamento regular.“Hoje talvez a própria solidão e a falta de cuidados básicos tem desencadeado uma série de problemas psiquiátricos nesses idosos. É mais desafiador que uma estrutura física, por isso com uma equipe multidisciplinar, podemos monitorar todos aqueles que na terceira idade não tem nenhum acompanhamento”, explica.

Centro Pop

As pessoas atendidas pelo Centro Pop, passarão a receber os cuidados em uma área específica do Núcleo de Atendimento Social, na estrutura dos CREAS I e II, no Centro, com psicólogos e assistentes sociais, escuta qualificada, orientações e encaminhamentos nas áreas de saúde, documentação e emprego.

Já os serviços de alimentação, banho e lavagem de roupas serão garantidos por meio de encaminhamentos à Casa de Passagem Instituto Cleomar, que oferece café da manhã, almoço e lanche da tarde. “A política social continua, nunca deixou de existir. Só não teremos mais o Centro Pop dentro daquele equipamento físico. Os direitos dessas pessoas serão preservados e todos os encaminhamentos necessários continuarão sendo realizados”, frisou a secretária Jackeline.