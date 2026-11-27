(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Além da realização de novos cadastros, as equipes atualizarão informações e identificarão moradores que ainda não possuem vínculo cadastral adequado com a unidade de saúde de referência.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, manter os dados atualizados é fundamental para facilitar o acesso dos moradores aos serviços municipais de saúde. A iniciativa também contribui para o alcance das metas estabelecidas pelos indicadores do Saúde Brasil 360, programa que integra o novo modelo de financiamento e gestão da Atenção Primária à Saúde (APS) no Sistema Único de Saúde (SUS) e considera aspectos relacionados ao acompanhamento e ao vínculo da população com os serviços.