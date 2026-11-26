Iniciativa busca facilitar o acesso da população aos serviços públicos, reunindo diferentes atendimentos em um mesmo local (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

Durante a ação, a população terá acesso a serviços do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), orientações sobre o Cadastro Único, atendimentos relacionados ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e ao Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), além de informações sobre o Programa Criança Feliz, voltado à promoção do desenvolvimento integral na primeira infância.

Também serão oferecidas orientações sobre oportunidades de trabalho, cursos, programas de inclusão produtiva e cadastro para o Jovem Aprendiz. Na área da saúde, os moradores poderão receber vacinas, aferir a pressão arterial e realizar testes rápidos.

A iniciativa busca facilitar o acesso da população aos serviços públicos, reunindo diferentes atendimentos em um mesmo local e evitando que os moradores precisem se deslocar até várias unidades para buscar orientações e assistência.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, por meio da Diretoria de Proteção Social Básica, o Elo Itinerante aproxima as equipes dos moradores, permitindo conhecer as necessidades de cada região e facilitar o acesso das famílias aos serviços da rede municipal.