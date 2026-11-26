Produção aborda a representatividade racial e de gênero no universo cosplay (Foto: Reprodução / Youtube)

Com 25 minutos de duração, o filme acompanha a cosplayer Kami Júpiter e mostra como até mesmo a representação de personagens da cultura pop pode ser atravessada pelo preconceito. A produção destaca a importância de ampliar as possibilidades de identificação e permitir que diferentes pessoas se reconheçam nas histórias que admiram.

A exibição encerra a programação de novembro do Quinta no Cinema, que ao longo do mês apresentou produções brasileiras dedicadas a temas como identidade, pertencimento, diversidade e representatividade negra.

A iniciativa integra a Mostra Permanente de Cinema Brasileiro e Anapolino e busca aproximar o público da produção audiovisual, valorizando diferentes narrativas e ampliando o acesso gratuito à cultura.