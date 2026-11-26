Palestras promovidas em parceria com a Renapsi abordam prevenção, testagem e acesso à PrEP e à PEP como parte das ações do Dezembro Vermelho

A informação é uma das principais ferramentas para a prevenção de doenças e a promoção da saúde. Com esse propósito, o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), unidade do Governo de Goiás gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG), realiza palestras educativas sobre infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), com destaque para o HIV, destinadas a jovens atendidos pela Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi). A iniciativa integra as ações preparatórias para o Dezembro Vermelho e busca ampliar o acesso à informação, incentivar o autocuidado e conscientizar sobre a importância da prevenção desde cedo.

A primeira atividade foi realizada na última segunda-feira (23), às 14h, na unidade da Renapsi no Setor Vila Rosa. A programação terá continuidade na próxima sexta-feira (27), às 9h, na sede da instituição, localizada às margens da BR-153, no Núcleo Sr. Jaime. Juntos, os dois encontros devem alcançar mais de 100 adolescentes e jovens com idades entre 14 e 24 anos.

As orientações são conduzidas por Elaine Silva Rego, enfermeira e supervisora do Núcleo Hospitalar de Vigilância Epidemiológica (NHVE) do HDT. Durante as palestras, são abordados temas como prevenção das ISTs, vacinação contra o HPV, testagem para HIV, além de informações sobre profilaxia pré-exposição (PrEP) e pós-exposição (PEP). “Divulgar a importância da testagem, orientar sobre tratamento, profilaxia e cuidados após acidentes com material perfurocortante são ações essenciais. É nossa função levar informação de qualidade não só aos nossos colaboradores, mas também à população”, destaca Elaine.

As palestras

A participação dos jovens também tem sido um dos pontos altos dos encontros. Por meio de uma dinâmica de mitos e verdades, os participantes são convidados a compartilhar dúvidas, experiências e conhecimentos, tornando a conversa mais próxima da realidade do público.

Para Valeria Garcia, de 18 anos, jovem aprendiz na Caixa Econômica Federal, um dos principais aprendizados foi conhecer alternativas de prevenção que ainda são pouco divulgadas. “A palestra trouxe informações que eu ainda não conhecia, principalmente sobre a PrEP e a PEP. Fiquei surpresa ao saber mais sobre essas formas de prevenção e até perguntei como funciona o acesso. Acredito que muitos jovens também desconheciam essas opções. É importante falar sobre isso para que mais pessoas saibam como se proteger”, avalia.

Josué Isaac Dantas, de 18 anos, jovem aprendiz na Imperador Alimentos, destacou a oportunidade de participar ativamente da conversa e esclarecer dúvidas. “Foi uma palestra muito dinâmica, em que pudemos dar nossa opinião, discutir informações e aprender. A PrEP foi um dos assuntos que mais me chamou a atenção, porque ainda é pouco conhecida e precisa ser mais divulgada. Muitos jovens não têm em casa alguém com quem conversar sobre esses temas. Por isso, ter acesso a esse tipo de orientação, de forma aberta e sem tabus, faz toda a diferença”, afirma.

A iniciativa reforça o compromisso do HDT com a promoção da saúde para além do ambiente hospitalar. Por meio de ações educativas e parcerias com instituições da comunidade, o hospital amplia o acesso à informação, incentiva a prevenção e contribui para que orientações sobre saúde e autocuidado cheguem a diferentes públicos.

Serviço – Palestra IST’s no Renapsi

Data: 27 de novembro (sexta-feira)

Horário: 9 horas

Local: Renapsi (Rua Monsenhor Celso, Quadra Área, Lote 02, Vila Santa (Núcleo Seu Jaime), Aparecida de Goiânia

Sobre o Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad

Referência em média e alta complexidade em Infectologia e Dermatologia Sanitária, em Goiás, o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) se destaca pelo atendimento especializado no tratamento de doenças como HIV/Aids, tuberculose, meningite, hepatites virais, tétano e acidentes com animais peçonhentos. O HDT é o único hospital da América Latina, em sua especialidade, a conquistar o selo ONA 3 – Acreditado com Excelência, o mais alto nível de qualidade e segurança da assistência em saúde reconhecido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). O resultado no ranking reafirma o compromisso do hospital com a qualidade, a eficiência e o cuidado integral à população goiana. Está sob gestão do Instituto Sócrates Guanaes em parceria com o governo do Estado desde o ano de 2012.

Sobre o Instituto Sócrates Guanaes

Com 26 anos de sólida experiência, o ISG é uma Organização Social de Saúde (OSS) sem fins lucrativos, reconhecida por sua excelência na gestão de unidades públicas e privadas e pelo compromisso com o Sistema Único de Saúde (SUS). Sua missão é clara: cuidar e salvar vidas. Atualmente, é responsável pela gestão de nove unidades de saúde em São Paulo e Goiás e está habilitado para atuar com gestão e consultoria em saúde em dez estados e 15 municípios brasileiros.

Para mais informações, acesse www.isgsaude.org.br

Comunicação Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT)