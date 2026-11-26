Medida temporária busca facilitar acesso dos consumidores ao comércio durante o período de maior movimentação nas compras (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A mudança prevê a liberação do lado esquerdo de toda a extensão da Rua 14 de Julho, no trecho entre a Rua Tônico de Pina e a Rua Barão de Cotegipe.

Já na Rua 15 de Dezembro, o estacionamento será permitido também do lado esquerdo, entre a Rua Barão de Cotegipe e a Rua 7 de Setembro.

As alterações são realizadas pela Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) e têm como objetivo ampliar as opções de estacionamento para quem deseja fazer compras na região central, sendo também um incentivo para a movimentação no comércio local.