Iniciativa conta com a participação de mais de 30 empresas (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os interessados em participar da ação devem comparecer a um dos locais de atendimento, levando documento pessoal com foto, CPF e, se possível, comprovante de residência e documento referente à dívida.

Praça Dom Emanuel

Os atendimentos na Praça Dom Emanuel serão realizados até esta sexta-feira (27), das 9h às 16h30. No local, estão disponíveis a Unidade Móvel da Equatorial, a Carreta (Agência Móvel) da Caixa Econômica Federal, que oferecerá descontos especiais para a quitação de débitos em aberto, e a Unidade Móvel do Procon, onde os contribuintes poderão renegociar suas dívidas.

Sede do Procon

A sede do Procon Anápolis, localizada na Avenida Belo Horizonte, esquina com a Rua Estrela do Sul, no bairro Vila Jussara, também realizará atendimentos até a próxima segunda-feira (30), das 9h às 16h30.

Na área da saúde, os consumidores poderão renegociar dívidas, pela primeira vez, com a Unimed. Também será possível negociar débitos relacionados aos serviços de energia e saneamento com a Equatorial e a Saneago.

Na área de bancos e financeiras, participarão Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Santander, Sicredi, Banco Mercantil, Sicoob, Agibank e Crefisa.

Também participarão da ação as empresas Claro, Vivo, Telefônica, GVT e TIM. No segmento educacional, os interessados poderão renegociar dívidas com a UniEvangélica, Faculdade Raízes, Colégio Couto Magalhães, Escola de Enfermagem Florence Nightingale e Unopar/Anhanguera.