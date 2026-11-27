Evento também presta homenagem ao centenário de nascimento da escritora Haydée Jayme Ferreira (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Com o tema “Literatura, memória e futuro: dos sertões de Guimarães Rosa à Inteligência Artificial”, a programação reúne escritores, pesquisadores, educadores e artistas em encontros, palestras, oficinas, feira de livros, lançamentos de obras, contação de histórias e apresentações culturais. A proposta é aproximar diferentes gerações e promover reflexões sobre a convivência entre a tradição literária, os novos formatos de produção de conteúdo e os recursos tecnológicos que estão transformando a sociedade.

Entre os temas previstos estão os 70 anos de publicação de “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa, a literatura de cordel, a produção literária feita por mulheres em Goiás e a relação entre inteligência artificial e literatura. A programação também inclui discussões sobre língua portuguesa, experiências em grupos de leitura e aspectos da história de Anápolis.

Outro destaque é a abordagem da literatura como instrumento de valorização do Cerrado, com debates como “Para além do pequi: que gêneros literários podem salvar o cerrado?”. Também estão previstas reflexões sobre “a permanência de um clássico da literatura brasileira”, com a professora Edna Eloi, e os caminhos da literatura diante das mudanças culturais e tecnológicas.

A primeira edição da LiterAna também presta uma homenagem ao centenário de nascimento da escritora Haydée Jayme Ferreira, com uma exposição dedicada à sua vida e obra. A iniciativa reconhece a contribuição da escritora para a cultura local e reforça a importância da preservação da memória e da identidade literária de Anápolis.