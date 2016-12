LUANA CAVALCANTE

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) divulgou o edital para os cursos na modalidade educação à distância para 2017. São 950 vagas e as inscrições podem ser realizadas de 20 de janeiro a 9 de fevereiro, no site www.estudeconosco.ueg.br.

A realização das provas objetiva e de redação está prevista para o dia 19 de fevereiro e a divulgação do resultado final para o dia 17 de março. As aulas devem começar no dia 8 de abril.

São 150 vagas para Ciências Biológicas, 250 para História e 550 para Pedagogia. Os cursos, as vagas, as cidades de provas, e a documentação necessária para efetuar a inscrição constam em edital (clique aqui).

Os candidatos inscritos no Cadastro Único para os Programas Sociais (CadÚnico), do governo federal, poderão solicitar isenção da taxa de inscrição, de 2 a 6 de janeiro.

A solicitação individual deverá ser realizada no www.estudeconosco.ueg.br, e não implica inscrição automática do candidato no processo seletivo. O comprovante de inscrição poderá ser impresso a partir do dia 24 de janeiro, também no mesmo site.

Em carta publicada junto ao edital, o reitor da UEG, Haroldo Reimer, ressaltou que o Ensino a Distância (EaD) permite uma maior flexibilidade, mas exige maior dedicação. “É importante que vocês saibam que não se trata de maior facilidade, mas, simplesmente, de outro tipo de organização das atividades, do tempo e dos estudos, com maior autonomia e exigência de compromisso e muita disciplina”, relatou.

Sobre a UEG

Criada há 17 anos, a UEG tem como missão principal levar educação superior gratuita e de qualidade às comunidades que estão longe dos grandes centros do Estado de Goiás.

Além dos 39 municípios goianos onde existem câmpus, a Instituição atua em todo o Estado por meio dos Polos de Educação a Distância, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), e tem contribuído para a transformação das vidas de pessoas que, sem a presença da Universidade na região, dificilmente poderiam viajar todos os dias para assistir às aulas em outra cidade ou pagar uma faculdade a fim de cursar uma graduação.

Serviço:

Início do processo: 2 de janeiro a 9 de fevereiro

Local de inscrições: www.estudeconosco.ueg.br

Local de provas: Câmpus da UEG em Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás, Aparecida de Goiânia, Catalão, Formosa, Mineiros, Niquelândia, Posse, Santo Antônio do Descoberto, São Simão e Uruana

Mais informações: www.estudeconosco.ueg.br ou (062) 3328.1122