FERNANDA MORAIS

Desde o final do ano passado a vacina contra dengue foi licenciada no Brasil. Em Anápolis, as doses já estão disponíveis, mas somente em clínicas particulares.

O infectologista Marcelo Daher explica que a vacina foi criada para prevenir a manifestação do vírus em seus quatro tipos encontrados (Dengue 1, 2, 3 e 4). Segundo ele, a vacina tem eficácia de até 70% e suas doses podem ser aplicadas em crianças de 9 anos a adultos de 45 anos de idade. Isso significa que se aplicada em 100 pessoas, a vacina teria efeito em 70 delas.

“Em alguns países a cobertura é até os 60 anos, mas no Brasil ficou estipulada essa faixa etária por questões de testagem das pessoas entre essas idades”, explica Daher.

Além de diminuir a possibilidade de adquirir o vírus, o médico informa que a vacina colabora na redução de até 80% na gravidade da doença para quem vacinou, mas foi infectado pelo vírus. “Também tem uma diminuição de até 90% na necessidade de internação do paciente”, completa.

É importante ressaltar que essa vacina só é capaz de prevenir contra o vírus da dengue, não garantindo imunização das outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como o zika vírus, febre amarela e chikungunya. A melhor maneira de controlar essas doenças continua sendo o combate ao mosquito transmissor das mesmas.

Também é importante esclarecer que as grávidas não têm indicação para receberem a vacina, pois o seu composto possui vírus atenuados, ou seja, com maior potencial (mesmo que teórico) de causar doenças em pessoas com sistema imunológico imaturo, no caso o feto.

A vacina contra a dengue é aplacada em três doses com intervalos de seis meses entre elas. A partir da primeira dose a vacina já oferece alguma proteção, mas é fundamental respeitar a dosagem recomendada para ser ter a certeza da imunização.