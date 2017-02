As audiências para tentativa de acordos em precatórios devidos pela Prefeitura de Anápolis, Detran-GO, Agetop, Agecom e AGR serão realizadas no dia 6 de março, conforme informa o juiz-auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Goiás e coordenador dos precatórios, Ronnie Paes Sandre (foto). Os credores já habilitados serão intimados dos horários das audiências designadas, por meio de seus procuradores, via Diário da Justiça.

A Assessoria de Precatórios destaca ainda que, em relação ao Estado de Goiás (administração direta), será publicado edital de convocação no início do mês de março, com prazo de 15 dias, destinado aos credores que tiverem interesse na habilitação para recebimento de seus direitos via acordo direto.