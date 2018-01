FERNANDA MORAIS

(Foto: Ismael Vieira)

Desde o início desse ano o prefeito Roberto Naves (PTB) começou a ser cobrado com maior frequência pelos partidos da base aliada. Aproveitando o momento em que ele se prepara para promover uma reforma administrativa, as legendas que apoiam a gestão municipal estão em busca de maior espaço no primeiro escalão.

Pelo menos seis cargos são disputados pelos aliados: secretarias de Desenvolvimento Econômico, de Esportes e de Desenvolvimento Social, Chefia de Gabinete e Controladoria. Além disso, está previsto que o atual secretário de Defesa do Consumidor, Valeriano Abreu, deixe o cargo na próxima quarta-feira (31.jan.18), para se dedicar a sua candidatura pelo PSC para deputado federal.

Alguns nomes já são especulados para compor a nova formatação do governo Naves. Existe a expectativa de que o empresário Ricardo Beze assuma a secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico; o empresário Karin Abrão, ex-diretor do Anápolis Futebol Clube, a Secretaria de Esportes e o também empresário Gerson Fallacci vá para o Desenvolvimento Social. A Chefia de Gabinete pode ser ocupada por Nelson Gomes e a Controladoria poderá ficar sob a responsabilidade de Lúcio Flávio Cruccioli.

Fallacci é hoje secretário interino de Esportes. Nelson Gomes está na assessoria especial que cuida da articulação parlamentar. Cruccioli exerce hoje a função de chefe de gabinete do prefeito.

O nome de Fabrício Lopes da Luz, que hoje atua no Departamento Jurídico da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), pode ser a indicação para a Secretaria de Defesa do Consumidor. Ele é filho do ex-vereador Ilmar Lopes da Luz, ligado ao deputado estadual Carlos Antonio (PSDB).

Espera-se que até nesta quarta-feira (31.jan.18) o prefeito Roberto Naves anuncie os novos integrantes do seu governo.

Facebook Twitter Google+