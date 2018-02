FERNANDA MORAIS

Na próxima segunda-feira (5.jan.18) serão retomadas as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Anápolis. Ao longo dessa semana o presidente Amilton Filho (SD) falou sobre as expectativas de trabalho no decorrer do ano. Segundo o vereador, uma das prioridades de 2018 é retomar as obras do novo prédio.

“Temos a expectativa realista de abrir nova licitação até o final do mês de fevereiro e, cumprindo todas as etapas burocráticas, as obras podem ser retomadas a partir de junho”, disse o presidente.

De acordo com Amilton Filho, durante os 12 meses de 2017 foram feitos depósitos mensais no valor de R$ 75 mil por parte da Câmara Municipal e também da Prefeitura de Anápolis em uma nova conta com objetivo de conseguir garantir recursos para a retomada da obra.

“Temos ainda o compromisso do governador Marconi Perillo em aportar recursos para essa obra através do Programa Goiás na Frente. Vamos trabalhar e estamos animados com a retomada do projeto. Consideramos que é uma maneira de limpar essa vergonha da cidade de Anápolis”, concluiu Amilton Filho.

“Aqui tudo parece que é construção, mas já é ruína”. A frase é do compositor baiano Caetano Veloso na canção “Fora de Ordem”. O verso mostra uma obra que, de tão abandonada e sem continuidade, torna-se uma ruína abandonada. Caetano Veloso não sabia em 1992 que em 2017, 25 anos depois, uma obra na cidade mais importante do Centro-Oeste, no aspecto logístico, iria ainda padecer dos problemas dos CIEPs, os centros escolares que ele se inspirou para escrever a canção à época. Mas o fato é que a cidade de Anápolis avança, mas a sede da Câmara Municipal, não.

Orçada em R$ 17 milhões, as obras do novo prédio da Câmara Municipal foram lançadas em maio de 2014 pelo ex-prefeito João Gomes (PP), que à época era do PT. O então presidente da Casa era o atual vereador Luiz Lacerda (PT). A empresa que assumiu o canteiro foi a Albenge Engenharia que justificou ter paralisado os serviços devido a finalização do contrato de execução em abril de 2016.

