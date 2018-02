FERNANDA MORAIS

Através de requerimento, o presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Amilton Filho (SD), solicitou ao prefeito Roberto Naves (PTB) que prorrogue concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizado em 2015 e homologado em 16 de março de 2016, por mais dois anos.

O documento foi aprovado por unanimidade pelos vereadores durante a sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira (6.fev.18). O presidente solicitou que uma cópia do documento seja encaminhada também à Semusa.

Na justificativa do pedido, o presidente da Câmara avaliou que ainda “há muitas pessoas no cadastro reserva que não puderam ser convocadas em decorrência do limite de gastos com pessoal enfrentado pela Prefeitura de Anápolis no último ano”. “Isso inviabilizou novas convocações”, completa Amilton Filho.

Para reforçar a importância de seu requerimento, Amilton declarou que tem setores da Saúde que estão precisando de servidores. “E como já disse, tem pessoas no cadastro de reserva aguardando pelo chamamento. Já conversei com a secretária Luzia Cordeiro sobre o assunto e ela se mostrou receptiva com a nossa sugestão”, disse.

Concurso

O concurso abriu vagas para Auxiliar em Saúde (maqueiro) e Assistente Técnico em Saúde, que seriam os técnicos em gesso, técnicos em radiologia e técnicos em segurança do trabalho, além de médicos plantonistas especialistas em clínica geral, ginecologia e obstetrícia, infectologia, neurologia e ortopedia. Também havia vagas para enfermeiros, fonoaudiólogos e psicólogos.