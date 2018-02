FERNANDA MORAIS

O secretário municipal da Fazenda, Geraldo Lino, anunciou que o reajuste do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) para 2018 será de 2,93%. O decreto que determina a cobrança deve ser publicado pelo Executivo na próxima semana para que os carnês possam, em seguida, serem confeccionados.

A previsão é que os boletos sejam entregues para os contribuintes até o dia 15 de março. Quem optar pelo pagamento a vista terá o desconto de 10%. Já quem tem o costume de pagar por mês, a primeira parcela do imposto vence no dia 11 de abril.

“O contribuinte que pagar parcelado, mas dentro da data de vencimento, ganhará desconto de 5% no IPTU do ano que vem”, destacou Geraldo Lino acrescentando que a Taxa de Serviços Urbanos (TSU), cobrança que vem acoplada no carnê do IPTU, terá redução de 16,67% em relação ao ano passado.

Outra boa notícia para o contribuinte, também repassada pelo secretário da Fazenda, é que a Contribuição de Iluminação Pública (CIP) vai cair 20% em relação ao valor cobrado em 2017, tanto para as residências quanto para os lotes. A tarifa vem creditada na conta de energia enviada pela Celg mensalmente aos contribuintes.

“Os donos de lotes pagam esse imposto anualmente no carnê do ITU”, especificou Geraldo Lino que ainda lembrou que as famílias que consomem até 80 kilowatts por mês continuarão isentas da cobrança da CIP.

