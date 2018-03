FERNANDA MORAIS

Conforme esperado, o ministro das Cidades e deputado licenciado, Alexandre Baldy, vai se filiar ao Partido Progressista (PP) em evento que será realizado no dia 15 de março aqui em Goiás.

Na tarde da última terça-feira (6.mar), o ministro se reuniu com o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI) e com os deputados federais da sigla no Estado, Roberto Balestra e Sandes Junior. Na pauta do encontro estava os rumos que a legenda tomaria para as eleições de outubro desse ano.

Baldy, assim como a bancada goiana no Congresso Nacional defendem o apoio ao vice-governador José Eliton (PSDB), para o Governo de Goiás. O apoio a José Eliton vai na contramão do que está praticamente acertado entre o presidente regional do PP, senador Wilder Morais, que caminha para fechar com o deputado federal Daniel Vilela, candidato ao governo pelo MDB.

Mesmo com a ida de Baldy para o PP, existe um compromisso de Ciro Nogueira de manter a liderança do partido com Wilder Morais pelo menos até o final desse ano. Resta saber como ficará a situação de Wilder na presidência já que a maioria das lideranças progressitas não concordam com o apoio ao projeto de oposição a José Eliton.

Existe ainda a expectativa que Alexandre Baldy deixe o Ministério das Cidades no mês de abril para disputar a reeleição para deputado federal. O partido Progressista está trabalhando para aumentar a representatividade em Brasília, e Baldy é considerado um nome forte para isso.

