ANA CLARA ITAGIBA

No próximo sábado e domingo, 31 de março e 1º de abril, acontecerá o 2° Festival Palco eLive, no Parque Ipiranga, em Anápolis. As principais atrações serão os cantores Roberta Campos, Nila Branco e Kiko Zambianchi (foto). A entrada será gratuita e o evento será aberto a todos os públicos, sem restrição de idade. O evento começará a partir das 15h e se estenderá até as 22h.

O organizador do evento, o produtor Cristiano Leite, explicou que este projeto surgiu com a necessidade de abrir espaços para a música autoral em Anápolis. O festival foi pensado para todos os públicos, sendo que a democratização do acesso será um dos grandes diferenciais.

A segunda edição do festival acontecerá por meio de uma parceria com uma das artistas de maior renome do cenário pop rock goiano, a cantora Nila Branco. Na oportunidade, haverá o lançamento do EP dos cantores anapolinos Vinícius Garcez e Gabriel Nandes.

“Traremos atrações de relevância nacional e também regional, buscando sempre a valorização do artista anapolino. Também será uma oportunidade de um intercâmbio cultural entre os artistas e público”, disse Cristiano.

A cobertura do festival será uma novidade neste ano. Durante os dois dias de evento todas as apresentações e entrevistas com os artistas serão transmitidos ao vivo pelo canal no YouTube do estúdio eLive.

O festival será realizado pelo eLive Estúdio, com o patrocínio do Fundo Estadual de Cultura e com o apoio cultural da Prefeitura de Anápolis, Telgo, Prestasom, Harmonia Musical, Hotel Park Imperial e 96 FM.

PROGRAMAÇÃO

31 de março

Apollo 7

Vinícius Garcez

Pesa Nervos

Branda

Mr Gyn

Roberta Campos

1º de abril

Victor Moura

Velho Cerrado

Riso do Abismo

Gabriel Nandes

Nila Branco

Kiko Zambianchi