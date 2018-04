FERNANDA MORAIS

Na sessão ordinária desta segunda-feira (2.abr.18), o presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Amilton Filho (SD), deu posse ao segundo suplente do PSC Pastor Wilmar Silvestre.

Ao assinar o temo de posse, Silvestre disse que está feliz em retornar a Câmara Municipal, “porém consternado” com a situação que fez com que ele alcançasse a vaga, numa referência à morte da titular, vereadora Vilma Rodrigues.

Pastor Wilmar foi vereador pelo PT entre 2013 e 2016. Decidiu mudar para o PSC e concorreu à reeleição, ficando como segundo suplente. Ele teve 983 votos.

O vereador empossado prometeu conduzir seu trabalho com responsabilidade “pautado em fazer o melhor pela cidade”.

Apesar de ser o segundo suplente do PSC, Wilmar Silvestre assume o mandato no lugar de Wederson Lopes, que foi empossado como vereador em uma reunião realizada no gabinete da presidência no dia 23 de março. Em seguida, Wederson se licenciou da função para continuar exercendo o cargo de secretário municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano na gestão do prefeito Roberto Naves (PTB).

O presidente Amilton Filho deu boas vindas ao novo vereador do PSC e disse que toda Mesa Diretora dará suporte para que ele tenha as melhores condições para exercer seu mandato.

No pequeno expediente, o vereador Mauro Severiano (PSDB) disse que conhece “a pessoa honesta” que Silvestre é. “Estarei torcendo pelo seu sucesso”, discursou.

Já Lélio Alvarenga (PSC) também deu boas vindas ao companheiro de partido na Câmara Municipal. Ele ressaltou que o partido segue unido trabalhando pelo desenvolvimento de Anápolis. “Embora nosso momento seja de luto, o PSC está bem representado com o senhor aqui na Casa”, finalizou.

