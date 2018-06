LUIZ EDUARDO ROSA

Especial para o JE

Os alunos e professores da Escola de Dança de Anápolis (EDA) conquistaram prêmios na 16ª edição do Dança em Caldas, realizado na cidade de Caldas Novas (GO), nos dias 8 a 10 deste mês. Nove coreografias realizadas pela EDA alcançaram como colocações entre 1º, 2º e 3º lugares, além de um prêmio top five e uma bolsa de estudos. A EDA é uma unidade da Prefeitura de Anápolis, sob gestão da Secretaria Municipal de Cultura.

Três coreografias campeãs (1º lugar) além de quatro que alcançaram em segundo lugar e duas em terceiro foram alcançadas no 16º Dança em Caldas. O Festival contemplou 11 modalidades de dança, seriados em sete escalas de faixas etárias, indo de baby a terceira idade. “Sempre incentivamos a participação dos alunos e professores em festivais dentro e fora da Cidade como forma de intercâmbio e aprendizado”, aponta a coordenadora da EDA, Beatriz Gomes.

Um dos destaques foi o professor de jazz Wallisten Almeida que, além de ganhar em primeiro lugar com a coreografia solo “O que não posso sentir”, foi contemplado com o prêmio Top Five para os dançarinos com nota 10 de todos os jurados. Wallisten também ganhou uma bolsa de estudos na Companhia Andréia Sposito, referência na participação em festivais dentro e fora do País.

Confira a premiação

1º lugar – “O que não posso sentir” – categoria solo – bailarino: Wallisten Almeida

Prêmio Top Five e Bolsa de Estudos na Cia. D’Baya Arte e Dança (SP)

1º lugar “Melindrando” – categoria trio neoclássico juvenil – bailarinas: Ana Júlia Barreto

Maria Eduarda

1º lugar “Mini mimics” – categoria duo neoclássico juvenil – bailarinas: Ana Júlia Barreto e Maria Eduarda Sabatini

2º lugar “Soldadinhas” – categoria duo clássico infanto juvenil – bailarinas: Eloá Carvalho e Sabrina Pinto

2º lugar “Sintonia” – categoria trio livre sênior

2º lugar “Indianas” – categoria conjunto jazz juvenil

2º lugar “Borboletas” – categoria conjunto neoclássico juvenil

3º lugar “Elo” – categoria duo livre juvenil – bailarinas: Ana Júlia Barreto e Maria Eduarda Sabatini

3º lugar “Pizzicato” – categoria duo clássico juvenil – bailarinas: Ana Júlia Barreto e Maria Eduarda Sabatini