Publicado: 29.10.2024

A Secretaria da Economia, por meio da Subsecretaria Central de Planejamento, Monitoramento e Avaliação, promove o 2º Integra Planejamento, com expectativa de participação de 200 servidores. O evento será na quarta-feira (30/10), das 8 às 12h, no Auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia.

As inscrições podem ser feitas até a meia-noite de terça-feira (29/10) , por meio da Escola de Governo, parceira na organização. O objetivo é fortalecer a Rede de Planejamento do Estado de Goiás, oferecendo oportunidades de engajamento e integração para a Rede de Planejamento Sipofe.

Integra Planejamento

O evento busca também melhorar a comunicação e promover o desenvolvimento contínuo de competências entre os servidores, ampliando o alinhamento e a eficiência das ações de planejamento no estado.

O público-alvo é composto por representantes da Rede Sipofe – Planejamento e demais servidores envolvidos nas entregas de encerramento do monitoramento 2024 e relatório de gestão 2019-2026. Na ocasião será apresentado o diagnóstico da Rede Sipofe, ressaltando avanços e desafios; atualização das normativas relacionadas ao Sistema de Planejamento e Orçamento e orientações detalhadas sobre o processo de encerramento do monitoramento do exercício de 2024, com foco nos procedimentos e prazos.

A superintendente de Monitoramento e Avaliação, Daiany de Oliveira Santos, destaca que o primeiro encontro, ocorrido em 8 de outubro, teve como foco “gerar um ambiente de acolhimento e discussões sobre pertencimento, com ênfase no protagonismo dos servidores do planejamento.”

Ela reforçou a importância de conectar a Rede de Planejamento com outras áreas, como Orçamento, Finanças e Gestão de Projetos, para promover uma gestão ainda melhor e com entregas efetivas para o cidadão. Esse primeiro evento contou com a participação de 128 servidores de 45 pastas.

Boletim de Indicadores

Na ocasião, a Secretaria da Economia lançará o Boletim de Indicadores de Goiás, uma análise abrangente de indicadores socioeconômicos com foco em demografia e educação.

A publicação semestral, voltada ao desenvolvimento sustentável, destaca, por exemplo, a liderança de Goiás no IDEB e visa apoiar políticas públicas para a população estadual de mais de 7,3 milhões de habitantes.