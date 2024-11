Estudantes da rede estadual de Goiás conhecem a Europa

No primeiro dia da viagem, ao lado da primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado, grupo conheceu a Torre Eiffel, um dos principais pontos turísticos da França e de toda a Europa. Outro destino, ainda na ‘cidade luz’ será a sede dos Jogos Olímpicos de 2024 (Fotos: Divulgação)

Os 12 estudantes da rede estadual de Goiás vencedores do Desafio Aprendizes da Matemática já estão na Europa. Eles embarcaram no último sábado (02/11) e chegaram a Paris no domingo (03/11), onde foram recepcionados pela primeira-dama de Goiás e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado.

A premiação incluiu medalhas de Ouro e o intercâmbio de 10 dias, com todas as despesas pagas. A comitiva visitará os principais pontos turísticos de Paris, na França; e de Genebra e Lausanne, na Suíça.

Entre os jovens que estão participando do tour pela Europa está Vítor Lustosa Morais, que presta serviço para a Seduc-GO por meio do programa Aprendiz do Futuro.

O Desafio Aprendizes da Matemática é uma iniciativa do Goiás Social em parceria com a Demà Jovem/Renapsi que tem como objetivo incentivar o prazer em aprender a disciplina.

Roteiro

No primeiro dia da viagem, ao lado da primeira-dama de Goiás, o grupo conheceu a Torre Eiffel, um dos principais pontos turísticos da França. Outro destino na ‘cidade luz’ será a sede dos Jogos Olímpicos de 2024.

A próxima parada será em Lausanne, na Suíça, onde eles visitarão a sede do Comitê Olímpico Internacional e o Museu Esportivo. Também está no roteiro as sedes da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da Missão Internacional do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU), em Genebra.

“Ao levar a experiência positiva do Goiás Social para importantes lideranças do Brasil e do mundo, temos a oportunidade de abrir novas portas ao mostrar que o nosso Estado tem avançado no desenvolvimento social de forma sustentável, com foco na educação”, explicou a primeira-dama.

Genebra

Em Genebra, os adolescentes acompanharão Gracinha Caiado em uma reunião com a embaixadora Cecília Ishitani. A agenda inclui uma apresentação das ações do Goiás Social e dos programas do Governo de Goiás para o combate às desigualdades sociais.

Para a primeira-dama de Goiás, o intercâmbio representa um momento único de aprendizagem e construção de conhecimentos para os adolescentes.

“Um dos principais objetivos do Aprendiz do Futuro é abrir portas para esses jovens e poder premiar os mais bem colocados no torneio com esse intercâmbio cultural. Tenho certeza de que esta será uma experiência única e muito enriquecedora para cada um deles”, destacou.