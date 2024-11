Strogonoff Nutritivo vence Concurso Sabores da Escola

As cinco receitas classificadas para a última etapa da competição foram selecionadas entre 360 inscritas (Foto: Solimar de Oliveira)

A receita de Strogonoff Nutritivo, elaborada pela merendeira Leonice José, foi a grande vencedora da primeira edição do Concurso Sabores da Escola, promovido pelo Governo de Goiás por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc/GO).

Como prêmio, Leonice recebeu uma Smart TV de 65 polegadas e uma viagem para Caldas Novas, com todas as despesas pagas. Ela trabalha no Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) São Francisco de Assis, na cidade de São Miguel do Araguaia.

Strogonoff Nutritivo

Leonice explica que inovou no preparo do prato ao usar beterraba, cenoura, pimentão e tomate para fazer o molho vermelho. “Dessa forma eu consegui fazer com que as crianças consumam mais verduras e, com isso, tenham uma refeição mais nutritiva”, explica ela.

O segundo lugar na competição ficou com o Sanduíche Natural, preparado por Dayane Francielle, do Cepi Oséas Borges Guimarães, em Goiatuba. Como premiação, ela ganhou um Notebook i5.

A merendeira conta que sua receita inova por ser leve e saudável, onde os pães são preparados na própria escola e a maionese e o ketchup foram substituídos pelo creme de cenoura.

Escondidinho de Milho

A receita Iris de Milho, criada por Micaely Gonçalves, do Cepi Pedro Xavier Teixeira, em Goiânia, conquistou o terceiro lugar e garantiu à sua autora um Tablet. O escondidinho de milho recheado com peito de frango e coberto por muçarela faz uma homenagem ao ex-governador Iris Rezende Machado.

Em quarto e quinto lugar foram classificadas as receitas Macarrão com Frango Cremoso ao Forno e Omelete Nutritivo de Forno, idealizadas por Ideni Lealdina e Erivaneide Nogueira, respectivamente.

Ideni é do Colégio Estadual Walter Engel, que fica na Colônia de Uvá, distrito da Cidade de Goiás. Já Erivaneide é do Colégio Estadual João Alves de Castro, em Padre Bernardo. Cada uma ganhou um Aparelho Alexa de 5ª geração.

Investimentos na alimentação escolar

Presente na cerimônia de entrega dos prêmios, a secretária de Educação de Goiás, Fátima Gavioli, parabenizou as merendeiras pelas receitas originais, criativas e inovadoras. “Vocês fizeram desse concurso um grande sucesso. O que parecia ser, à princípio, uma ação mais intimista ganhou uma importância muito grande”.

A secretária também ressaltou o cuidado do Governo de Goiás com a alimentação dos estudantes da rede estadual, lembrando os investimentos feitos na aquisição de equipamentos, mobiliário e eletrodomésticos e ainda o reajuste de 300% destinado à merenda escolar.

Receitas criativas e inovadoras

O concurso culinário Sabores da Escola foi lançado em julho pelo governador Ronaldo Caiado com o intuito de inovar e diversificar o cardápio da Alimentação Escolar, além de reconhecer e dar visibilidade ao trabalho das merendeiras da rede pública estadual.

A fase final do concurso foi realizada nesta terça-feira (05/11) no Melt Cozinha de Fogo, em Goiânia. As cinco receitas classificadas para a última etapa da competição foram selecionadas entre 360 inscritas.