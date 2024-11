Desapega: doe roupas e ajude a transformar vidas de mulheres em Goiás

Doações de roupas, calçados e acessórios podem ser deixadas na Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), que fica na Praça Cívica, em Goiânia (Arte: Seds-GO)

Com o objetivo de unir solidariedade e empoderamento feminino, o Desapega, projeto promovido pelo Conselho Estadual da Mulher de Goiás (Conem), lança uma iniciativa inédita que incentiva o desapego e transforma doações em oportunidades para mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Durante os 21 Dias de Ativismo — de 20 de novembro a 10 de dezembro —, o Desapega propõe a mobilização da sociedade em apoio à conscientização, prevenção e enfrentamento às violências contra mulheres e meninas no estado.

O projeto é dividido em duas frentes complementares: enquanto uma parte do público é incentivada a doar roupas e acessórios em bom estado de conservação, outra é composta por 21 mulheres previamente identificadas por meio do Cadastro Único, especialmente aquelas vinculadas ao programa Mães de Goiás e Goiás por Elas, voltado para mulheres vítimas de violência doméstica.

Essas mulheres terão a oportunidade de receber um “kit inicial” de aproximadamente 50 peças, o que permitirá o início de um brechó próprio, possibilitando a geração de renda e o fortalecimento de suas habilidades empreendedoras.

Desapega: como a população pode participar

A participação da sociedade é essencial para o sucesso do Desapega. Qualquer pessoa pode contribuir doando roupas, calçados e acessórios — desde que em boas condições de uso — para alimentar esse ciclo de sustentabilidade e apoio social.

Os itens recebidos são direcionados para o projeto e organizados de forma a proporcionar às mulheres contempladas um acervo inicial para seus brechós, permitindo que vendam as peças e deem os primeiros passos em seus negócios.

Onde doar

As doações de roupas, calçados e acessórios podem ser deixadas na Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), que fica na Praça Cívica, em Goiânia.

Capacitação e suporte

O projeto conta com o apoio do Sebrae, que oferece capacitação específica para que essas mulheres possam entender o mercado, saber precificar produtos e organizar um negócio sustentável.

De 11 a 18 de novembro, as 21 mulheres passarão por treinamentos que incluem noções de custo, despesa, precificação e organização de vendas, sendo orientadas por uma equipe de especialistas do Sebrae. O suporte técnico é oferecido on-line, de modo a ampliar o acesso e facilitar a participação de todas.

Além disso, para as mulheres que se encaixam nos critérios sociais, a Seds disponibilizará um crédito social adicional, reforçando o compromisso com a criação de uma rede de apoio e empoderamento sustentável.

Encontro de brechós e parcerias

No dia 24 de novembro, será realizado o primeiro Encontro de Brechós, reunindo as participantes do projeto e promovendo uma experiência comunitária para a venda de itens. O evento contará com a presença de vários parceiros, como a Patrulha Maria da Penha, Polícia Civil, Defensoria Pública e Secretaria da Retomada, que oferecerão diversos serviços e atividades, inclusive para crianças, com brinquedos infláveis fornecidos pela Secretaria de Esportes.

Essa estrutura reforça o compromisso do projeto com o bem-estar e a segurança das mulheres e suas famílias.

Inspirada no tradicional encontro de brechós realizado por empreendedoras em Goiânia, a iniciativa no dia 24 promete ser um espaço animado e acolhedor, com rodas de samba, venda de alimentos e outras atrações.

Desapega e a construção de um futuro mais independente

Após o primeiro encontro, o projeto seguirá com novas avaliações e ajustes para oferecer o suporte necessário a cada mulher. A ideia é que, além do apoio inicial, essas participantes se sintam capazes de manter o próprio negócio, sem depender exclusivamente de auxílios financeiros, conquistando autonomia e gerando sua própria renda.

O Desapega representa uma iniciativa inovadora e transformadora, ao unir conscientização social e uma oportunidade prática para mulheres que enfrentam situações de vulnerabilidade.

A iniciativa convida a sociedade a participar ativamente por meio da doação de itens em bom estado e, assim, contribuir para a construção de uma comunidade mais solidária e sustentável.

Mais informações: @conem_go