Seduc é escolhida pelo Google para receber tecnologias que potencializam aprendizagem

Representantes do Google visitaram Cepi Ismael Silva, na capital, e participaram de reunião na sede da Seduc-GO: objetivo é ampliar uso de tecnologias digitais para manter o estado na vanguarda da educação no país (Fotos: Seduc-GO)

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc-GO) recebeu uma equipe do Google nesta semana para discutir a ampliação do uso de tecnologias educacionais, em especial as ferramentas “Google for Education”.

Goiás foi escolhido para a visita como forma de reconhecimento ao compromisso com a modernização do ensino na rede pública estadual.

A programação começou com uma visita ao Centro de Ensino em Período Integral Ismael Silva de Jesus (Cepi Ismael Silva), em Goiânia. A atividade foi acompanhada por profissionais do Centro de Estudo, Pesquisa e Formação dos Profissionais da Educação (Cepfor).

O gestor do Cepi Ismael Silva, Elienay Valeriano Leite, comentou sobre o orgulho e a empolgação dos estudantes com a visita.

“É muito gratificante ver a animação dos alunos ao saber que a equipe do Google viria conhecer como utilizamos a tecnologia nas aulas. Eles estão curiosos para entender como as ferramentas funcionam e como podem se beneficiar delas”, ressaltou.

Diretor do Google for Education para a América Latina, Rodrigo Pimentel destacou a importância de estar próximo das escolas e compreender o cotidiano de alunos e professores.

“Queremos entender melhor como as escolas estão se adaptando ao uso da tecnologia em sala de aula. A secretária Fátima Gaviolli e o governador têm realizado um trabalho excelente para transformar a educação no estado, e estamos aqui para somar”, afirmou. Equipe do Google escolheu Goiás para a visita como forma de reconhecimento ao compromisso do Governo de Goiás com a modernização do ensino na rede pública estadual (Foto: Seduc-GO)

Inovação na aprendizagem

Além da visita às escolas, a equipe do Google realizou uma reunião na sede da Seduc para entender mais a fundo as dinâmicas e necessidades das redes de ensino estadual. Durante o encontro, a secretária Fátima Gavioli enfatizou o desejo de potencializar o uso da tecnologia em sala de aula.

“Queremos continuar avançando e garantir que Goiás se mantenha na vanguarda da educação no Brasil”, disse ela.

Fátima Gavioli também apresentou a proposta de criar um centro de mídias para expandir o uso dos chromebooks (computadores portáteis que usam sistema operacional Chrome OS, do Google) nas escolas, substituindo gradualmente as apostilas por recursos tecnológicos e promovendo assim um ambiente de estudo mais estimulante para os alunos, além de mais sustentável.

Investimentos em infraestrutura

A secretária destacou ainda o projeto “Reformar”, iniciativa que destina uma verba anual aos diretores para melhorias nas escolas, visando a padronização e o conforto dos alunos, especialmente nas unidades localizadas em áreas de maior vulnerabilidade em Goiânia.

Outro ponto destacado foi a aquisição de chromebooks para os estudantes da 3ª série do Ensino Médio e do 9º ano do ensino fundamental, um investimento de quase meio bilhão de reais.

Fátima também informou que a implementação do programa de mediação tecnológica GoiásTec, com a construção do centro de mídias que é uma referência para a educação no Brasil, será amplificada com a parceira da Google para avançar cada vez mais no processo de ensino-aprendizagem em Goiás.