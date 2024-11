Educação lança processo seletivo para professor formador

Candidatos devem ser professores da rede estadual, com formação em licenciatura, experiência mínima de três anos e disponibilidade para viagens (Foto: Seduc)

A Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc/GO) lançou o Edital nº 007/2024 para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) que visa à contratação imediata e formação de Cadastro Reserva de professores formadores para o Programa Formação em Pares.

Os selecionados atuarão nas Coordenacões Regionais de Educação (CREs), estando vinculados ao Centro de Estudos, Pesquisa e Formação dos Profissionais da Educação do Estado de Goiás (Cepfor) da Seduc/GO.

Vagas e atribuições

Serão oferecidas 86 vagas, distribuídas entre as regionais, com oportunidade para disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática e outras áreas do conhecimento. Os professores formadores terão carga horária de 20 horas semanais, sendo exigido compromisso com formações presenciais e online.

Processo seletivo para professor formador

Os candidatos devem ser professores da rede estadual, com formação em licenciatura, experiência mínima de três anos e disponibilidade para viagens. A seleção envolve três etapas: análise documental e curricular, avaliação de videoaula e entrevista, com pontuação que vai determinar a classificação final.

Inscrições e cronograma

As inscrições já estão abertas e seguem até 18 de novembro de 2024, exclusivamente via formulário on-line, sendo obrigatório o uso de e-mail institucional. O início das atividades está previsto para o dia 3 de fevereiro de 2025.

Para mais informações sobre o processo seletivo para professor formador, os interessados podem acessar o edital completo no site da Seduc ou entrar em contato pelo e-mail cepfor@seduc.go.gov.br​.

