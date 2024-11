Herso faz captação rara de pulmão para transplante

O sim dado pela família de um jovem de 32 anos ressignificará a vida de, pelo menos, sete pacientes. Na noite desta quarta-feira (06/11), o Hospital Estadual de Santa Helena Dr. Albanir Faleiros Machado (Herso) realizou sua oitava captação de órgãos em 2024. O doador, um homem, teve diagnóstico de morte encefálica após um acidente de trânsito.

Foram captados o coração, pulmão, rins e córneas. O coração e o pulmão foram enviados para São Paulo, enquanto os rins e córneas permaneceram em Goiás.

O coordenador da Comissão Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (Cihdott) do Herso, Rafael Pereira, explica que a logística para captação de órgãos requer uma coordenação eficiente entre hospitais, equipes médicas, transporte especializado e órgãos responsáveis.

“Essa atuação conjunta garante a retirada, preservação e transplante dos órgãos de forma rápida e segura, minimizando o tempo de isquemia, intervalo entre a retirada do órgão do doador e o implante no receptor, e maximizando a viabilidade dos órgãos”, comentou.