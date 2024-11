Goiás fará nova visita à China para parcerias com indústrias

Joel Sant’Anna, secretário de Indústria, Comércio e Serviços, em missão na China em novembro de 2023 (Foto: SIC)

O secretário de Indústria, Comércio e Serviços de Goiás, Joel Sant’Anna, juntamente com o coronel Ricardo Silveira e o capitão Araújo Costa, do Corpo de Bombeiros Militar, realizará uma missão técnica a Shenzhen, numa nova visita de Goiás à China.

O principal objetivo é visitar indústrias chinesas que fabricam drones, baterias e carregadores elétricos com novas tecnologias, para realizar os estudos e a discussão sobre a normatização da instalação de carregadores elétricos em novos empreendimentos no estado de Goiás.

Goiás visita a China

Durante a missão, a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC) fará a interlocução com as empresas chinesas. Segundo Joel Sant’Anna, considerando que, em menos de dois anos, todas as montadoras que atuam no Brasil deverão iniciar a fabricação de veículos híbridos, a iniciativa demonstra a liderança de Goiás no mercado nacional.

“Nosso estado poderá se tornar um precursor na normatização de empreendimentos com carregadores elétricos. Isso será essencial para acompanhar os investimentos históricos das montadoras em Goiás, como a CAOA e a Mitsubishi, que também estarão produzindo veículos híbridos em breve.”

A implementação de carregadores elétricos em residências, edifícios e condomínios não apenas facilitará a vida dos usuários, mas também incentivará uma economia verde e sustentável, beneficiando os empresários que comercializam veículos híbridos e elétricos, completa o representante do Governo de Goiás.

Terras raras

Além disso, a SIC pretende atrair investimentos de mineradoras chinesas para explorar as vastas reservas de terras raras em Goiás. Com depósitos significativos, o estado se posicionará como um dos principais fornecedores mundiais desses minérios, que são essenciais para a fabricação de motores, baterias e carregadores elétricos.

“A intenção é que Goiás faça essa verticalização, já que possuímos as terras raras e o minério necessário, além de contar agora com multinacionais como a Weichai, gigante chinesa instalada em Itumbiara, fruto da Missão à China realizada com o governador Ronaldo Caiado, que produz motores e máquinas agrícolas.”

Em Goiás, há investimentos significativos em andamento na exploração de terras raras, como o da multinacional Aclara Resources, que investirá R$ 2 bilhões em Nova Roma, criando 5,7 mil novos empregos na região, e a canadense Appia que anunciou o investimento de R$ 550 milhões no município de Iporá.

Além disso, a mineradora Serra Verde, em Minaçu, é um dos maiores depósitos mundiais de terras raras de argila iônica e já realiza a mineração e a exportação para o continente asiático.

Casas Populares

Em colaboração com o Porto Seco e a SIC, o secretário Joel Sant’Anna, irá prospectar o acordo com a empresa chinesa Hebei Jiaqiang Energy Saving Technology, responsável pela fabricação de casas populares de baixo custo.

Além do custeio acessível, as casas são construídas com módulos pré-fabricados de alta tecnologia, no modelo de construção modular, o que permite a edificação rápida e econômica de casas, apartamentos e escritórios.

O objetivo é levar o projeto para comunidades em vulnerabilidade social ou que enfrentam dificuldades com construtoras devido a questões logísticas, como as Comunidades Kalunga, no interior de Goiás, onde muitas famílias residem em serras ou regiões de difícil acesso.

O processo é sustentável, utilizando materiais que atendem às exigências ambientais em áreas de preservação, como a Chapada dos Veadeiros.

Meio Ambiente

Em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Joel Sant’Anna, representando a secretária estadual Andréa Vulcanis, levará um protocolo de intenções a ser firmado entre o estado de Goiás e o governo de Shenzhen, visando auxiliar nas políticas públicas de descarbonização das práticas goianas.

A China, com sua tecnologia de ponta e as maiores fábricas do mundo, será um parceiro estratégico nessa iniciativa de descarbonização, junto ao governo estadual e às indústrias.

Com o acordo, Goiás se posicionará na vanguarda da inovação e sustentabilidade, transformando desafios em oportunidades de crescimento econômico e sustentável.