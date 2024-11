IBGE prevê alta na safra goiana de grãos em 2025

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prevê alta de 2% na safra goiana de grãos em 2025, atribuindo o sucesso ao aumento na produção de soja (4,3%) e milho na 1ª safra (5,6%). Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de outubro, que realizou o primeiro prognóstico de área e produção para o próximo ano.

De acordo com a pesquisa, o estado é o quarto maior produtor nacional de grãos (10,7%). Na safra 2024, o milho, a soja e o sorgo representam 97,7% da estimativa de produção de cereais, leguminosas e oleaginosas e respondem por 96,4% da área a ser colhida.

O levantamento também registrou aumento de 1,7% na área plantada de cana-de-açúcar em Goiás, o que representa 101,8 milhões de hectares. Além disso, o estado se mantém como o terceiro maior produtor de cana-de-açúcar do país, com 81,3 milhões de toneladas, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais.

O secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo Rezende, destacou a importância da alta para a safra de 2025.

“Os resultados alcançados pelo Estado são fruto de resiliência e capacitação do setor produtivo goiano. Com investimentos realizados por meio de diversos programas do governo, é possível proporcionar maior inclusão produtiva a milhares de produtores rurais, e assim, contribuir para o desenvolvimento da área”, ressaltou.