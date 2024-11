Torneios de pesca esportiva movimentam economia goiana

Torneios de pesca esportiva atraíram 5 mil turistas para o Vale do Araguaia e regiões de lagos goianos e movimentaram de R$ 7,3 milhões na economia do Estado em 2024 (Fotos: Goiás Turismo)

Com a atração de cinco mil turistas e a movimentação de R$ 7,3 milhões na economia, os torneios de pesca esportiva deixaram um saldo bastante positivo para os municípios goianos que receberam, ao longo de 2024, as etapas do:

Gigantes do Araguaia,

Rainhas do Araguaia,

Circuito Goiano de Pesca Esportiva

e Tucuna Queen.

Os eventos também arrecadaram um total de 13,5 toneladas de alimentos, revertidos em doações para famílias em situação de vulnerabilidade social.

O Governo de Goiás estimulou os projetos por meio de cotas de patrocínio que totalizaram R$ 1,2 milhão. O investimento foi realizado pela Goiás Turismo. O presidente da agência, Fabrício Amaral, acredita que o resultado do trabalho é extremamente positivo para o estado.

“Além de movimentarmos a economia goiana, promovemos o turismo consciente e sustentável nos nossos lagos, além de contribuirmos para apresentar o nosso potencial turístico a visitantes vindos de várias partes do país”, afirma ele.

Amaral cita que os eventos patrocinados pelo Governo de Goiás este ano atraíram pescadores de seis diferentes estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal.

“Estamos consolidando Goiás como um dos principais polos de pesca esportiva do país”, argumenta Amaral.

Segundo o Observatório do Turismo, órgão ligado à Goiás Turismo, os R$ 7,3 milhões que foram injetados na economia goiana pelos torneios de pesca deste ano são provenientes de gastos efetuados com hospedagem, alimentação, contratação de guias, compra de equipamentos, combustível e outras necessidades dos participantes.

Os quatro torneios juntos distribuíram quase R$ 1,4 milhão em prêmios, sendo que só a última etapa do Circuito Goiano de Pesca Esportiva ofereceu meio milhão, valor considerado recorde na categoria.

Sustentabilidade e solidariedade

Os torneios de pesca esportiva apoiados pelo Governo de Goiás, por meio da Goiás Turismo, oferecem, além de entretenimento para quem gosta de se aventurar nos rios e lagos, atrações paralelas para a comunidade local. Entre elas, palestras sobre preservação ambiental, empreendedorismo e combate à violência doméstica.

Como forma de contribuir para a preservação dos leitos dos rios e lagos, as equipes participantes também são estimuladas a recolherem o lixo, sendo premiadas aquelas que conseguem retirar a maior quantidade. Também contribuem com a arrecadação de alimentos para serem revertidos a pessoas em situação de vulnerabilidade social, nos locais onde os torneios são realizados.

“Todos os torneios que apoiamos levam consigo ações de preservação e educação ambiental, e de assistência social às comunidades ribeirinhas mais vulneráveis. É de responsabilidade dos gestores do turismo promover o desenvolvimento sustentável das comunidades inseridas nos destinos turísticos. E isso é uma premissa necessária para validar a nossa participação em eventos”, explica o gerente de Marketing da Goiás Turismo, Alexandre Resende. Apoiados pelo Governo de Goiás, torneios de pesca esportiva oferecem, além de entretenimento, atrações paralelas para comunidades locais. Entre elas, palestras sobre preservação ambiental, empreendedorismo e combate à violência doméstica (Fotos: Goiás Turismo)

Torneios

Os torneios Gigantes do Araguaia e Rainhas do Araguaia envolveram os municípios de:

Aruanã,

Bandeirantes

e o povoado de Luís Alves, em São Miguel do Araguaia.

Juntos, atraíram 1.130 participantes, que arrecadaram 1,7 tonelada de alimentos. Na região do Araguaia, 680 alunos participaram de palestras. E cinco equipes foram premiadas por recolherem o maior volume de lixo às margens do rio.

Já os torneios que aconteceram nos lagos goianos foram realizados nos municípios de:

Três Ranchos,

Alexânia,

Catalão,

Niquelândia,

Buriti Alegre,

Luziânia

e São Simão.

Juntos, receberam 3.945 participantes, que arrecadaram 13,1 toneladas de alimentos. Ao todo, 663 alunos participaram de palestras sobre sustentabilidade, e 100 mulheres foram orientadas sobre empreendedorismo e violência doméstica.

