PIB goiano cresce 8% em setembro

Crescimento do PIB foi puxado pelo setor agropecuário, que saltou 15,1%, no mês de setembro, na comparação com o mesmo período do ano anterior (Foto: SGG)

O Produto Interno Bruto (PIB) de Goiás cresceu 8% no mês de setembro na variação mensal interanual, quando comparado com o mesmo mês do ano anterior. O desempenho foi puxado pelo setor da agropecuária (15,1%), serviços (6.6%) e indústria (3,4%). Os dados são do boletim mensal divulgado pelo Instituto Mauro Borges (IMB), nesta terça-feira (19/11). Além do crescimento na agropecuária, há estimativa de aumento na produção de arroz, tomate e sorgo. No setor de serviços, os destaques foram para os outros serviços (21,0%), comércio (6,9%), serviços de informação e comunicação (5,9%). Na indústria, os resultados positivos foram na construção civil (8,1%), indústria de transformação (2,8%) e serviços industriais de utilidade pública (2,4%). Em relação à variação acumulada nos últimos 12 meses, o PIB goiano cresceu 1,9%, enquanto no acumulado no ano de 2024 o resultado foi 1,8%. Na variação mensal, com ajuste sazonal, o crescimento foi de 1,6%. PIB “Goiás segue crescendo e a gestão segue empreendendo esforços para promover a manutenção e o fomento desse cenário econômico positivo em nosso estado. Estamos avançando em vários setores e esses resultados são muito importantes para a sociedade goiana” destacou o secretário-Geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.