Divulgação dos classificados no processo seletivo 2024/2 está disponível no site da OVG (Foto: Aline Cabral)

Publicado: 23.07.2024

O Governo de Goiás disponibilizou, nesta segunda-feira (22/07), o resultado preliminar do processo seletivo 2024/2 do Programa Universitário do Bem (ProBem). A consulta está disponível no site da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), no Portal do ProBem/Central do Candidato.

O prazo para interposição de recursos segue até a próxima sexta-feira (26/07). O resultado final, com a lista dos contemplados, será publicado em 2 de agosto.

São oferecidas 4 mil bolsas: mil integrais e 3 mil parciais para estudantes em situação de vulnerabilidade social de todo o estado, com registro ativo e atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

O ProBem é uma ação do Goiás Social e gerido pela OVG.

Presidente de honra da OVG e coordenadora do Goiás Social, a primeira-dama Gracinha Caiado ressalta a importância da formação acadêmica.

“Com uma formação superior no currículo, muitas portas se abrem para bons empregos. Com certeza, esse programa estará formando médicos, advogados, engenheiros e muitos outros profissionais que contribuirão para o desenvolvimento de Goiás e a melhoria da qualidade de vida para a sua família como resultado desse investimento”.

PROBEM

Para usufruir do benefício, é necessário que o estudante esteja com matrícula ativa. A comprovação da regularidade será feita mediante informações prestadas pelas Instituições de Ensino Superior (IES) em sistema informatizado do ProBem, até o dia 20 de agosto de 2024.

Caso a matrícula do estudante não seja confirmada pela IES até a data mencionada, o estudante perderá o direito ao benefício, após Processo Administrativo, como previsto no artigo 36 do Decreto nº 9.843/2021. Neste caso, a bolsa irá compor o saldo de vagas direcionadas aos próximos classificados, conforme prevê o Edital.

Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato com a Central de Relacionamento do ProBem pelos telefones (62) 3270-8500 (para residentes da capital) e 0800 062 9413 (para o interior) ou ainda pelo WhastApp (62) 9 9641 6090. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.

Criado pelo atual Governo, o ProBem amplia a capacidade de atendimento aos mais vulneráveis, trazendo maior segurança ao processo seletivo, elevando a redução das desigualdades sociais por meio do acesso ao ensino superior, além de gerar mão de obra qualificada no estado de Goiás.

A iniciativa ainda oferece oportunidades de estágio, cursos de capacitação, participação em projetos sociais e integração ao mundo do trabalho por meio do Banco de Oportunidades.

Atualmente, o Probem tem 14.922 beneficiários em 233 municípios goianos, distribuídos em 98 instituições de ensino superior, em 75 cursos diferentes. Os estudantes contemplados nesta seleção receberão o benefício no segundo semestre deste ano (2024/2).