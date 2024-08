Foram prorrogadas até o dia 19 de agosto, as inscrições para o concurso Goiás: cores, tradições e identidade – 2024, lançado pelo Governo de Goiás (Foto: Seduc-GO)

Publicado: 15.08.2024

Foram prorrogadas até o dia 19 de agosto, as inscrições para o concurso de desenho Goiás: cores, tradições e identidade – 2024, lançado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc-GO), no final do mês de julho. O certame é voltado aos estudantes da rede pública estadual do ensino fundamental II (6° ao 9° ano) e ensino médio.

Cada aluno poderá inscrever apenas um desenho, sendo ele totalmente autoral e que expresse características da cultura goiana como: tradições, paisagens, folclore e identidade do estado.

O prêmio para os seis finalistas do concurso será um Alexa Echo Dot (5ª geração), com conectividade via Wifi e Bluetooth, controle por voz e compatibilidade com diversos serviços de streaming de músicas.

Concurso de desenho

A iniciativa pretende estimular a criatividade dos estudantes da rede e, ao mesmo tempo, promover uma contemplação à cultura goiana por meio das ilustrações. O Governo de Goiás, desde o ano passado, vem lançando nas capas dos cadernos distribuídos nas escolas fotografias representando as belezas do estado.

Para participar os estudantes devem preencher o formulário de inscrição virtual, utilizando seu e-mail educacional, disponível no site da Seduc-GO. As inscrições começaram no dia 02 de agosto e vão até o dia 19 de agosto de 2024.

Veja aqui o edital do concurso

Critérios de seleção

Será escolhido o desenho que melhor expressar as ideias, conceitos e emoções ligados ao tema Goiás: cores, tradições e identidade. O primeiro passo do processo é a seleção de dez desenhos para participarem de uma exposição com uma votação popular na galeria no Portal da Seduc e no site da Secretaria da Educação.

Os seis mais votados, dentre as dez artes, serão utilizados como capa para os cadernos destinados às séries do ensino fundamental II e ensino médio.

Quem pode se inscrever?

O concurso é voltado exclusivamente para os estudantes do ensino fundamental II e ensino médio com matrícula ativa na rede. Menores de 18 anos precisam apresentar, no ato da inscrição, a autorização dos responsáveis, conforme anexado no edital presente no site da Seduc.