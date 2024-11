Estado lança novo edital para apoiar startups socioambiental

No lançamento do edital para startups com foco no segmento socioambiental, especialistas discutem como promover negócios inovadores (Foto: Secti)

O Governo de Goiás lança edital para o segundo ciclo do Programa Negócios Inovadores de Impacto Socioambiental (NIIS). O edital é voltado para startups com a intenção de solucionar problemas socioambientais.

Serão selecionadas 30 empresas que passarão por acompanhamento com workshops, mentorias e conteúdos. Cinco finalistas participarão da fase de aceleração com premiação de R$ 40 mil para cada uma. As inscrições estão abertas até o dia 2 de janeiro de 2025 pelo site.

Edital

O edital é uma iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), com execução pelo Hub Goiás. Para se inscrever, as startups não precisam ter CNPJ, desde que exista a intenção de formalizar o negócio durante o programa, e devem ter sede em Goiás, além de apresentar proposta alinhada à Agenda 2030 e aos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da Organização das Nações Unidas (ONU).

“Queremos atrair e apoiar negócios que, por meio da inovação, impactam positivamente ou no social ou no meio ambiente. O governador Ronaldo Caiado tem priorizado fazer de Goiás o estado da inovação e, por isso, investimos em áreas que estão no centro das discussões do mundo atualmente, como o meio ambiente. Vamos usar a tecnologia e a inovação para impactar positivamente em nossa sociedade”, afirma o titular da Secti, José Frederico Lyra Netto.

“Uma novidade é que terminaremos o ciclo do programa com uma rodada de negócios. Convidaremos investidores da área de impacto socioambiental positivo para ouvir as soluções apresentadas pelas startups e, assim, poder impulsionar esses negócios. Essa é uma grande demanda dos empreendedores que passam pelo Hub Goiás e, por isso, incluímos isso no novo edital”, explica Wiviany Araújo, líder de Novos Negócios e Startups do Hub Goiás.

Na primeira edição do NIIS, 20 startups foram desenvolvidas sem nenhuma desistência ao longo do programa. No total, foram 10 workshops, 30 horas de treinamento e 182 horas de mentorias.

Para este segundo edital, a expectativa da Sicti é conseguir resultados ainda melhores, impactando um número maior de empresas. O edital na íntegra e o formulário de inscrição podem ser encontrados no site do Hub Goiás.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – Governo de Goiás