Cadastro para sorteio de novembro da Nota Fiscal Goiana termina neste domingo

Participantes concorrem a R$ 200 mil em prêmios e desconto de até 10% no IPVA (Foto: Economia-GO)

O próximo sorteio do Programa Nota Fiscal Goiana (NFG) será realizado no dia 28 de novembro. Os consumidores que ainda não se inscreveram no portal http://goias.gov.br/nfgoiana, têm até este domingo (17/11) para se cadastrar e concorrer a prêmios que variam de R$ 500 a R$ 50 mil.

São 158 premiações em dinheiro, totalizando R$ 200 mil, como forma de incentivar o cidadão a pedir a nota fiscal em suas compras. Com isso, o Governo de Goiás combate a sonegação fiscal e aumenta a arrecadação para investimentos em serviços públicos.

O coordenador do NF Goiana, Leonardo Vieira de Paula, reforça que a inscrição é rápida e gratuita, assim como a liberação dos valores aos sorteados.

“O programa traz benefícios não só para os consumidores, mas para toda a população. É bom lembrar que a Secretaria da Economia não cobra nada dos ganhadores para liberar os prêmios”, resumiu.

Sorteios

Os sorteios são mensais e realizados de forma eletrônica, com bilhetes gerados automaticamente com base nas notas fiscais emitidas no mês anterior. Quanto mais notas o consumidor pedir, mais chances terá de ganhar.

É possível acompanhar as notas fiscais e bilhetes gerados?

Pelo site oficial do programa Nota Fiscal Goiana, o consumidor consegue alterar seu perfil, conferir as notas fiscais registradas, o número de bilhetes e os resultados dos sorteios. Ele pode também indicar o Time Goiano do Coração, consultar e tabela de descontos no IPVA e resgatar prêmios.

Desconto no IPVA

Se o consumidor se cadastrou e pediu para colocar o CPF na nota fiscal, passa a ter direito ainda ao desconto do IPVA, que varia de 5% a 10%. A cada R$ 100 em compras é gerado um bilhete, e quem acumular pelo menos 12 bilhetes tem direito ao desconto mínimo.