Aberta temporada de 53 dias do Natal do Bem

Ronaldo e Gracinha Caiado abrem o Natal do Bem 2024, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (Foto: Secom)

O governador Ronaldo Caiado e a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, abriram o Natal do Bem 2024, nesta quinta-feira (14/11), no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. A festividade é a maior do país com entrada gratuita e segue até o dia 5 de janeiro de 2025, com expectativa de receber cerca de 1,5 milhão de visitantes.

A abertura contou com desfile do Papai Noel e acendimento oficial das mais de 2,7 milhões de luzes instaladas no local. O espaço recebeu centenas de visitantes para celebrar o início da edição 2024.

“Goiás está mostrando para o Brasil que estamos fazendo o Natal mais lindo e gratuito para todas as pessoas”, enalteceu o governador. “Me emocionei ao ver essa decoração que enche os olhos dos visitantes. Todas as crianças do estado vão poder viver a magia do Natal aqui no Oscar Niemeyer”, disse a primeira-dama.

O governador ressaltou que, apesar da festa estar montada em Goiânia, é para todos os goianos e também para os visitantes de outros estados. “O Natal tem uma mensagem diferente, uma energia própria, um sentimento de congraçamento, de confraternização e as crianças, quando chegam aqui, ficam deslumbradas”, descreveu. “É muito gratificante ver Goiás ser referência em todas as áreas e ter essa sensibilidade de chegar às crianças e às famílias com essa festa linda”, acrescentou.

No comando da organização do evento, promovido pelo Goiás Social, a primeira-dama Gracinha Caiado destacou que o trabalho teve como objetivo entregar uma festa de excelência e acessível a todos, com uma programação de alto nível.

“Tudo isso foi preparado com muito carinho, em cada detalhe, para receber vocês, a população de Goiás”, frisou Gracinha Caiado. A primeira-dama agradeceu o empenho dos parceiros do Natal do Bem e destacou o crescimento do evento. “O Goiás Social tem trabalhado em todos os ângulos para atender as pessoas em vulnerabilidade e não é diferente no Natal”, destacou.

Natal do Bem

Para manter o clima festivo do Natal, o espaço com 30 mil metros quadrados tem ilhas de brinquedos, gastronomia e neve artificial, além de presépio, carrossel, trenzinho e uma roda-gigante inédita. “Esse ano estamos com várias novidades. Vamos ter apresentações artísticas com talentos locais. Tem atração para todos os gostos para que a população possa aproveitar”, complementou a diretora-geral da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Adryanna Caiado.

“Está perfeito. Eu vim de uma cidade onde não tem essa estrutura. É uma coisa mágica”, enalteceu Rosemeire Lopes, que trouxe toda a família de Rondônia especialmente para o evento. A programação inaugural contou com apresentação do Coral Infantil do Instituto de Educação em Artes Professor Gustav Ritter, formado por crianças com idades entre 8 e 13 anos. Ao longo desta edição, no Palácio da Música, no Coreto e na Vila do Papai Noel, serão mais de 300 apresentações culturais gratuitas, com mais de 90% dos artistas residentes em Goiás.

Estrutura

O horário do funcionamento é de terça-feira a domingo, das 18h às 23h, exceto nos dias 24 e 31 de dezembro, em que o espaço funcionará das 17h às 21h. A estrutura dispõe ainda de 12 mil vagas rotativas gratuitas, divididas em seis espaços para estacionamento com acessos pela GO-020 e BR-153.

Para os visitantes que usam transporte coletivo, são duas linhas regulares da RMTC, com embarque e desembarque no Centro Cultural Oscar Niemeyer, sendo a 990, que parte do Terminal Praça da Bíblia, e a 991, que sai do Terminal Isidória. Há também duas linhas exclusivas e gratuitas fazendo os trajetos a partir da Praça Cívica e do Flamboyant Shopping.

Entrega de brinquedos

Tradicionalmente, o Natal do Bem é dividido no evento natalino no Centro Cultural Oscar Niemeyer e na distribuição de 525 mil brinquedos nos 246 municípios goianos, como bolas de futebol e vôlei, carrinhos, bonecas e kits de panelinhas.

Em Goiânia a entrega dos brinquedos será no dia 15 de dezembro, às 8 horas, no Ginásio Goiânia Arena. As crianças também poderão participar de sorteios de bicicletas e receberão lanche, além da presença do Papai Noel e personagens encantados.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás