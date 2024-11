Campus Party Goiás apresenta a 1ª Olimpíada de Inteligência Artificial Aplicada

Inédita, Olimpíada de Inteligência Artificial Aplicada vai reunir estudantes das Escolas do Futuro e colégios militares (Foto: Secti)

Um marco para o estado de Goiás, a primeira Olimpíada de Inteligência Artificial Aplicada será realizada dos dias 28 a 30 de novembro, durante a Campus Party, no Passeio das Águas Shopping, em Goiânia.

Com organização do Governo de Goiás, a iniciativa vai reunir 90 equipes de estudantes da rede estadual no desenvolvimento de soluções com técnicas de Inteligência Artificial (IA) para resolver problemas reais.

De acordo com o titular da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás (Secti), José Frederico Lyra Netto, a competição busca estimular a criatividade, a ética e a responsabilidade no uso dessa tecnologia. “Estamos formando uma geração tecnológica e de IA e este é mais um passo nessa direção”, afirmou.

Os grupos que se destacarem receberão como prêmio um computador de mesa completo para cada integrante.

Além da Secti, a Olimpíada tem parceria com a Secretaria de Educação (Seduc), o Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás (Ceia-UFG) e o Centro de Competências Embrapii em Tecnologias Imersivas (AKCIT).

Futebol de drones

Futebol sob uma nova perspectiva: equipes operam drones no formato de bola (Foto: Secti)

Outro destaque na Campus Party será a arena de Futebol de Drones, a primeira do tipo no Brasil.

A modalidade reúne equipes de 3 a 5 jogadores em partidas disputadas em três sets de 3 minutos. O objetivo é marcar pontos conduzindo um drone-bola para o gol adversário, representado por uma circunferência presa ao teto de uma arena de 200 metros quadrados.

Neste caso, a liderança é das Escolas do Futuro de Goiás (EFGs), instituições públicas de ensino profissionalizante em tecnologia mantidas pelo Governo de Goiás, por meio da Secti.

Uma equipe de 20 profissionais, entre professores, técnicos e estudantes, dedicou meses à pesquisa, montagem e programação dos drones nos laboratórios da unidade EFG de Aparecida de Goiânia.

A arena estará aberta ao público dos dias 28 a 30 de novembro, com uma programação interativa voltada para entusiastas de tecnologia. Pela manhã, visitantes poderão participar de oficinas e conhecer soluções tecnológicas desenvolvidas pelas EFGs, como os drones criados em impressoras 3D.

À tarde, os inscritos terão a oportunidade de operar as aeronaves e participar de jogos experimentais.

Campus Party Goiás

A abertura da Campus Party Goiás será nesta quarta-feira (27/11), no Passeio das Águas Shopping, com uma apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, finalizada com o uso de IA. Ao longo dos quatro dias, o evento terá dezenas de atividades, como o Fórum de Regulamentação de Inteligência Artificial e a robô humanoide Sophia, entre outras.

Esta é a quarta edição presencial da feira em Goiás, com organização do Instituto Campus Party (ICP) em parceria com o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e da Secretaria Geral de Governo (SGG).

Os recursos para a realização da edição de 2024 são provenientes do governo estadual e de diversos parceiros. No ano passado, mais de 155 mil pessoas participaram da iniciativa.